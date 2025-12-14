Comentador da TVI foi ameaçado de morte e expõe pormenores chocantes

O fim de semana ficou marcado por momentos de grande tensão para Cândido Pereira. O comentador televisivo, que recentemente trocou a CMTV pela TVI para integrar o painel do Big Brother Verão e que transitou como residente para o Secret Story, revelou ter sido alvo de uma ameaça explícita à sua vida, num episódio que chocou seguidores e colegas.

A situação ocorreu na noite de sábado, 13 de dezembro, pouco depois da emissão do programa. Indignado, Cândido Pereira recorreu às redes sociais para expor o nível de ódio que tem recebido, partilhando um print de um e-mail particularmente violento, onde se lia a frase: “Filho da p* vais levar um tiro nos cornos.”**

A mensagem causou revolta e preocupação, levando o comentador a fazer um desabafo público onde traçou uma linha clara entre crítica e criminalidade. Na legenda da publicação, Cândido começou por reconhecer que a exposição mediática faz parte da profissão: “Trabalhar em televisão expõe-nos, eu sei disso e aceito”, escreveu.

No entanto, foi perentório ao sublinhar que há limites que não podem ser ultrapassados. “O que não é aceitável são ameaças de morte como esta”, afirmou, revelando ainda que este tipo de mensagens surgiu logo após a emissão e que continuou a repetir-se desde então.

Apesar do impacto emocional e da gravidade da situação, Cândido Pereira deixou uma garantia clara aos seguidores: não se deixará condicionar pelo medo nem irá alterar a sua postura profissional. O comentador reforçou que continuará a desempenhar o seu trabalho com frontalidade e coerência, lembrando que “opiniões não justificam ódio”.

Num momento de grande exposição e vulnerabilidade, Cândido mostrou-se firme e determinado, prometendo seguir em frente “com verdade, respeito e consciência tranquila”. A sua denúncia reacendeu o debate sobre o clima de intolerância nas redes sociais e os ataques dirigidos a figuras públicas, especialmente no contexto dos reality shows, onde as emoções e divisões do público estão à flor da pele.

A onda de solidariedade não tardou a surgir, com vários seguidores a deixarem mensagens de apoio, condenando a violência e reforçando que nenhuma opinião televisiva pode justificar ameaças tão graves.