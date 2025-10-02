Morreu parente próximo de ex-concorrente do Big Brother e a despedida foi de ir às lágrimas

Morreu a avó de Carina Duarte, ex-concorrente do "Big Brother".

Carina Duarte, ex-concorrente do Big Brother, está a viver um momento de profunda dor com a morte da avó. A notícia foi partilhada pela própria nas redes sociais, onde deixou um emocionante desabafo dedicado à familiar que perdeu.

No Instagram, Carina publicou um texto carregado de saudade e ternura, recordando momentos únicos vividos com a avó:

«E o nosso café, avó? Aquele momento simples que sabia sempre a colo e a conversa boa.

E as nossas fofocas, que tu fingias levar a sério mas rias no fim, como quem guarda segredos leves no coração.

E quando me pedias, com aquela tua voz firme mas doce, para não brincar em assuntos sérios.

Lembro-me de cada vez, como se ainda me estivesses a ensinar. Ficam as lembranças, mas também a falta.

Fico eu, a recordar-te em cada detalhe, em cada hábito, em cada silêncio.

E ficas tu, sempre comigo.»

A ex-concorrente do reality show da TVI recebeu já inúmeras mensagens de apoio dos seguidores, que se juntaram em força para confortá-la neste momento difícil.

Recorde aqui, a entrevista que Carina deu a Manuel Luís Goucha e Cláudio Ramos, após a sua saída da casa mais vigiada do País: