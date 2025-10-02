Morreu parente próximo de ex-concorrente do Big Brother e a despedida foi de ir às lágrimas

Ao Minuto

17:34
Indignação no quarto: Vera, Liliana e Lídia criticam rumo do jogo na Casa dos Segredos
05:43

Indignação no quarto: Vera, Liliana e Lídia criticam rumo do jogo na Casa dos Segredos

17:26
Secret Story 9: Liliana, noiva de Zé, assume sentimentos por Fábio – «Não consigo controlar o que sinto»

Secret Story 9: Liliana, noiva de Zé, assume sentimentos por Fábio – «Não consigo controlar o que sinto»

17:23
Liliana contra Marisa Susana: «Faz-me lembrar aquelas velhas que são deixadas no altar»
01:53

Liliana contra Marisa Susana: «Faz-me lembrar aquelas velhas que são deixadas no altar»

16:59
Possível novo trio na casa: Ana Cristina, Bruna e Raquel
03:23

Possível novo trio na casa: Ana Cristina, Bruna e Raquel

16:46
Berros sem fim: Joana visivelmente irritada «Mexeram na minha mala»
04:31

Berros sem fim: Joana visivelmente irritada «Mexeram na minha mala»

16:31
Novo Ranking de Popularidade do Secret Story gera reações nas redes: Saiba quem está no top 5

Novo Ranking de Popularidade do Secret Story gera reações nas redes: Saiba quem está no top 5

16:26
De ofensas a beijos quentes. Dylan esclarece reaproximação a Vera
02:05

De ofensas a beijos quentes. Dylan esclarece reaproximação a Vera

16:08
Já existe uma vilã? Durante dinâmica, vive-se um ataque em matilha a Ana Cristina
08:32

Já existe uma vilã? Durante dinâmica, vive-se um ataque em matilha a Ana Cristina

16:04
Joana deixa aviso a Ana Cristina: «Não estás com os teus amigos lá fora»
03:49

Joana deixa aviso a Ana Cristina: «Não estás com os teus amigos lá fora»

15:44
Pedro Jorge irrita-se e berra: «Não mandas em mim só porque...»
09:17

Pedro Jorge irrita-se e berra: «Não mandas em mim só porque...»

15:28
Entrou casada num reality e saiu apaixonada por outro homem: cantora portuguesa viveu a história de Liliana e Fábio

Entrou casada num reality e saiu apaixonada por outro homem: cantora portuguesa viveu a história de Liliana e Fábio

14:54
Rui afirma saber que Mariana gosta do concorrente: «Ela tem interesse em mim». Será recíproco?
06:37

Rui afirma saber que Mariana gosta do concorrente: «Ela tem interesse em mim». Será recíproco?

14:49
Zé, noivo de Liliana, é tema do almoço de Liliana e Fábio
02:36

Zé, noivo de Liliana, é tema do almoço de Liliana e Fábio

14:46
Apesar de estar noiva de Zé, Liliana assume gostar de Fábio: «Não consigo controlar o que sinto»
03:12

Apesar de estar noiva de Zé, Liliana assume gostar de Fábio: «Não consigo controlar o que sinto»

14:43
Dylan e Lídia já tiveram um caso fora da casa? Concorrentes fazem revelações de última hora
07:01

Dylan e Lídia já tiveram um caso fora da casa? Concorrentes fazem revelações de última hora

14:28
Liliana assume sobre entrada na casa: «A partir do momento em que entras aqui não vais ser 100% leal»
02:10

Liliana assume sobre entrada na casa: «A partir do momento em que entras aqui não vais ser 100% leal»

12:29
Voz coloca desafio insólito aos concorrentes
05:19

Voz coloca desafio insólito aos concorrentes

12:21
Liliana pica Fábio: «Babaste-te todo». Ele riposta: «Sonhei contigo»
01:06

Liliana pica Fábio: «Babaste-te todo». Ele riposta: «Sonhei contigo»

11:54
Na piscina e no meio de brincadeiras, Fábio e Liliana mais íntimos do que nunca
02:21

Na piscina e no meio de brincadeiras, Fábio e Liliana mais íntimos do que nunca

11:53
A história está a repetir-se. Romana apaixonou-se num reality show e terminou o casamento de 12 anos em direto
06:38

A história está a repetir-se. Romana apaixonou-se num reality show e terminou o casamento de 12 anos em direto

11:50
Romana sobre o triângulo amoroso entre Liliana, Fábio e Zé: «Não há escapatória possível para fugir»
09:47

Romana sobre o triângulo amoroso entre Liliana, Fábio e Zé: «Não há escapatória possível para fugir»

11:48
Fábio resolve enigma e conquista um almoço especial! Quem vai convidar?
06:25

Fábio resolve enigma e conquista um almoço especial! Quem vai convidar?

11:30
Alguém tem ciúmes de Rui? Joana arrasa: «Está muito mal... Isto não é o Love on Top»
06:00

Alguém tem ciúmes de Rui? Joana arrasa: «Está muito mal... Isto não é o Love on Top»

11:20
Romana assiste a imagens de Liliana e Fábio no «Secret Story 9»: «Estava-me a arrepiar porque estou a ter um déjà-vu»
00:40

Romana assiste a imagens de Liliana e Fábio no «Secret Story 9»: «Estava-me a arrepiar porque estou a ter um déjà-vu»

10:47
Dylan com receio de se aproximar de Mariana? «Já pus tudo em pratos limpos com o Rui, não quero confusões»
04:49

Dylan com receio de se aproximar de Mariana? «Já pus tudo em pratos limpos com o Rui, não quero confusões»

Morreu parente próximo de ex-concorrente do Big Brother e a despedida foi de ir às lágrimas
  • Secret Story
  • Hoje às 11:16

  • Secret Story
  • Hoje às 11:16
Morreu parente próximo de ex-concorrente do Big Brother e a despedida foi de ir às lágrimas

Carina Duarte, ex-concorrente do "Big Brother", chora a morte da avó e deixou um texto emocionante nas redes sociais que está a comover os fãs.

Morreu a avó de Carina Duarte, ex-concorrente do "Big Brother".

Carina Duarte, ex-concorrente do Big Brother, está a viver um momento de profunda dor com a morte da avó. A notícia foi partilhada pela própria nas redes sociais, onde deixou um emocionante desabafo dedicado à familiar que perdeu.

No Instagram, Carina publicou um texto carregado de saudade e ternura, recordando momentos únicos vividos com a avó:

«E o nosso café, avó? Aquele momento simples que sabia sempre a colo e a conversa boa.
E as nossas fofocas, que tu fingias levar a sério mas rias no fim, como quem guarda segredos leves no coração.
E quando me pedias, com aquela tua voz firme mas doce, para não brincar em assuntos sérios.
Lembro-me de cada vez, como se ainda me estivesses a ensinar.

Ficam as lembranças, mas também a falta.
Fico eu, a recordar-te em cada detalhe, em cada hábito, em cada silêncio.
E ficas tu, sempre comigo.»

A ex-concorrente do reality show da TVI recebeu já inúmeras mensagens de apoio dos seguidores, que se juntaram em força para confortá-la neste momento difícil.

 

Recorde aqui, a entrevista que Carina deu a Manuel Luís Goucha e Cláudio Ramos, após a sua saída da casa mais vigiada do País: 

