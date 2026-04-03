Entre polémicas e vitória no reality show: Ex-concorrente está grávida e não vai acreditar no nome escolhido para o bebé

Carina Ferreira, que ficou conhecida do público pela participação no Secret Story 7, está grávida e já revelou o nome escolhido para o bebé.

A novidade foi partilhada pela própria nas redes sociais, onde a ex-concorrente mostrou a felicidade que está a viver nesta nova fase da sua vida. Na publicação, Carina Ferreira revelou que está à espera de um menino e que o bebé se irá chamar Tomás, recebendo rapidamente várias mensagens de carinho e felicitações por parte de seguidores e amigos. «Perfeita! 🥹🩵», «Uma grávida lindíssima 🔥😍» e «Ansiosa para o ver 😍», são alguns dos comentários que se podem ler.

Recorde-se que a ex-concorrente ganhou maior notoriedade após a participação no reality show da TVI, tendo também vencido o programa especial Reencontro, que juntou antigos concorrentes do formato. Agora, prepara-se para viver um novo e importante capítulo: a maternidade.