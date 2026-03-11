Grávida, esta ex-concorrente do Secret Story revela problema de saúde: «Agravou-se»

Carina Ferreira anunciou em janeiro que estava grávida do primeiro filho, que mais tarde viemos a saber ser um menino, ao contrário do palpite da própria mãe, que não estava à espera que este fosse o sexo do bebé.

Agora, a ex-concorrente da sétima edição do Secret Story - Casa dos Segredos, revelou um problema de saúde que já existia, mas que com a gravidez acabou por se agravar.

«Eu já tinha problemas de dentes antes de engravidar, claro que se agravou (...) Estou com muito sangramento nas gengivas e estão muito inflamadas», escreveu nas stories do Instagram.

Na mesma partilha, a jovem mostrou ainda ter sentido de humor: «Qualquer dia passo-me e tiro a cremalheira toda! Se um dia aparecer aqui tipo estrela de Hollywood já sabem».