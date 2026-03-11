Grávida, esta ex-concorrente do Secret Story revela problema de saúde: «Agravou-se»

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
15:25
Sara expõe atitude de Eva que levantou suspeitas: «Quando eu dormia com o Diogo...» - Big Brother
02:12

15:23
João descobriu o segredo de Diogo? A teoria que expôs tudo: «A Ariana fingiu que o conhecia mal entrou» - Big Brother
03:16

15:16
Segredo descoberto? Diogo fica nervoso após pista reveladora: «Ele foi carregar e vai acertar» - Big Brother
06:32

15:13
As paredes têm ouvidos! Nova pista deixa a casa caótica: «Isto é para um casal» - Big Brother
07:16

14:39
Ariana atira: «Se eu tivesse alguém aqui na casa não ia andar a abraçar as pessoas» - Big Brother
05:25

14:35
João e Ariana falam na hipótese de Diogo ter alguém na casa e ela confessa: «Ia ficar muito desconfortável» - Big Brother
01:22

14:14
Jéssica e Sara falam de Hugo: «Ele é que se foi lá deitar, tem de assumir a responsabilidade» - Big Brother
06:49

14:12
João para Diogo: «É algo relacionado com o teu segredo, achas que estás a jogar bem» - Big Brother
03:39

14:08
Luzia faz pergunta a Sara e o impensável acontece. Veja o momento - Big Brother
04:23

14:06
Quem são os elos mais fracos do grupo? Ana responde e João é inundado de elogios - Big Brother
05:13

13:03
João põe tudo em pratos limpos com Ricardo João: «Achavas que eu tinha inveja de ti...» - Big Brother
05:14

12:57
Jéssica confronta Diogo por causa do empenho na prova: «Desististe» - Big Brother
03:49

12:53
«Qual é a tua intenção?»: Sara confronta Hélder por causa de algumas atitudes - Big Brother
09:12

12:44
Sara indignada com Ana: «Estás a gozar com a minha cara!?» - Big Brother
08:19

12:30
Sara responde a acusações depois de ter dormido novamente com Hugo: «Não devo nada a ninguém» - Big Brother
03:22

12:26
Ricardo João defende Hugo de acusações relativas a Sara: «Entre marido e mulher não se mete a colher» - Big Brother
07:39

12:23
Confronto em dinâmica! Luzia chama Hugo à atenção e leva resposta: «É por isso que estou com ela e não contigo» - Big Brother
06:44

11:44
João faz pergunta insólita: «Dinossauro é um animal?» Veja as reações - Big Brother
01:14

11:39
Em direto! A reação imperdível de Diana Dora ao segredo de Catarina - Big Brother
05:40

11:33
Diana Dora opina sobre a relação de Hugo e Sara e revela conversa com o concorrente - Big Brother
06:14

11:26
Diana Dora sobre discussão dentro da Casa: «Saltou-me mesmo a tampa!» - Big Brother
03:00

11:23
Inédito: As imagens do casting de Diana Dora para o «Secret Story» - Big Brother
01:36

11:19
Diana Doara assume erro após sair do «Secret Story»: «Joguei mal!» - Big Brother
04:11

11:07
Hélder comenta sinal de consentimento: «Temos de ter noção. Temos de nos controlar» - Big Brother
02:41

10:59
Noite agitada? Liliana questiona: «Porque é que pediram sinal de consentimento?» - Big Brother
02:26

Grávida, esta ex-concorrente do Secret Story revela problema de saúde: «Agravou-se»

Grávida, esta ex-concorrente do Secret Story revela problema de saúde: «Agravou-se» - Big Brother

A jovem revelou o problema de saúde nas redes sociais após ter anunciado a gravidez.

Carina Ferreira anunciou em janeiro que estava grávida do primeiro filho, que mais tarde viemos a saber ser um menino, ao contrário do palpite da própria mãe, que não estava à espera que este fosse o sexo do bebé. 

Agora, a ex-concorrente da sétima edição do Secret Story - Casa dos Segredos, revelou um problema de saúde que já existia, mas que com a gravidez acabou por se agravar. 

«Eu já tinha problemas de dentes antes de engravidar, claro que se agravou (...) Estou com muito sangramento nas gengivas e estão muito inflamadas», escreveu nas stories do Instagram.

Na mesma partilha, a jovem mostrou ainda ter sentido de humor: «Qualquer dia passo-me e tiro a cremalheira toda! Se um dia aparecer aqui tipo estrela de Hollywood já sabem». 

Temas: Carina Ferreira

