Na reta final da gravidez, esta ex-concorrente revela o segredo que a fez manter a forma

A viver os últimos meses de gravidez, a ex-concorrente da Casa dos Segredos, Carina Ferreira tem partilhado vários momentos especiais desta fase nas redes sociais e revelou agora um dos grandes segredos que a ajudou a sentir-se melhor ao longo da gestação: os Pilates.

Além de ajudar a manter a forma física durante a gravidez, a prática tem sido essencial para reduzir desconfortos, melhorar a postura e preparar o corpo para o pós-parto. “Mais conforto na gravidez e melhor recuperação no pós-parto”, destacou a futura mamã, mostrando alguns momentos dos treinos.

Os exercícios têm sido acompanhados por uma clínica especializada em bem-estar e acompanhamento personalizado nesta fase tão importante da vida da mulher.

Nas redes sociais, muitos seguidores elogiaram a dedicação da ex-concorrente e destacaram a importância de manter hábitos saudáveis durante a gravidez.