Surpresa! Venceu um Secret Story em Portugal e agora anuncia gravidez: «O nosso maior segredo»

O ano de 2026 está a começar bem para esta ex-concorrente portuguesa. Aos 35 anos anuncia que vai ser mãe pela primeira vez e deixa os seguidores em êxtase com a novidade: «17 semanas a guardar o nosso maior segredo 👶🤍», lê-se na legenda do vídeo partilhado no Instagram.

Falamos de Carina Ferreira, ex-concorrente do Secret Story 7, edição que a levou até à final e grande vencedora do Secret Story - O Reencontro, em que participou depois e acabou por ganhar.

Na caixa de comentários da publicação são várias as mensagens de parabéns nesta fase tão feliz da vida de Carina Ferreira, nomeadamente de outros ex-concorrentes como Rúben Boa Nova e Vânia Sá, que também foi mãe há poucos dias da pequena Leonor.

Veja o vídeo da grande revelação e percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens de Carina Ferreira.