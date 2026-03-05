Viralizou com anúncio da gravidez. Agora revela o sexo do bebé e é inesperado: «Parece que me enganei»

A antiga concorrente de Secret Story - Casa dos Segredos 7, Carina Ferreira, voltou a dar que falar nas redes sociais depois de revelar uma novidade sobre a gravidez que anunciou no início deste ano.

Recorde-se que, em janeiro, a ex-participante do reality show da TVI surpreendeu os seguidores ao partilhar que estava grávida, um anúncio que rapidamente se tornou viral e gerou muitas reações entre fãs e amigos.

Agora, Carina Ferreira revelou finalmente o sexo do bebé. Através das redes sociais, a jovem contou que, afinal, o palpite que tinha feito estava errado. Convencida de que esperava uma menina, acabou por descobrir que vem aí um menino.

Com humor, a antiga concorrente reagiu à surpresa e escreveu, numa publicação no Instagram: «Ups, parece que me enganei», assumindo que estava mesmo convencida de que seria mãe de uma menina.

A revelação gerou muitas mensagens de carinho por parte dos seguidores, que têm acompanhado esta nova fase da vida de Carina Ferreira. A futura mãe continua a partilhar alguns momentos da gravidez online, mostrando-se entusiasmada com a chegada da bebé.