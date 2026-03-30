Irmã de Fanny vive novo drama após perda de gémeos: «O coração do bebé que tinha na barriga parou»

Carina Rodrigues, a irmã de Fanny, fez uma revelação chocante nas redes socais, ao contar que tinha sofrido uma nova perda gestacional, depois de ter perdido gémeos há quatro anos.

Nas stories do Instagram, visivelmente abalada, Carina contou: «Há uma semana, descobrimos que o coração do bebé que tinha na barriga parou. Muita pouca gente sabia que eu estava grávida, porque tinha decidido manter este assunto reservado».

«Não ia conseguir pegar no telefone e partilhar o meu dia a dia com vocês, sem vocês saberem minimamente o que aconteceu. Não quero entrar em detalhes, prefiro resguardar-me», adiantou no mesmo vídeo, partilhado nas redes sociais.

A cantora que é ainda mãe de Zayonn, de quase três anos, acrescentou: «O nosso filho é realmente o nosso arco-íris, porque nos traz alegria e palavras de reconforto. E assim temos de seguir, sendo boas mães e bons pais. Até porque temos de aceitar e agradecer, mesmo quando as coisas não correm bem».