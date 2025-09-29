Ao Minuto

14:38
Passou meses isolada e a lutar pela vida. A história de superação da concorrente do Secret Story - Big Brother

Passou meses isolada e a lutar pela vida. A história de superação da concorrente do Secret Story

14:04
Joana faz comunicado aos colegas e ameaça: «Vou às malas» - Big Brother
03:28

Joana faz comunicado aos colegas e ameaça: «Vou às malas»

13:54
Carina descobre os segredos da casa e as reações são de chorar a rir - Big Brother

Carina descobre os segredos da casa e as reações são de chorar a rir

13:39
Raquel arrasa Liliana: «É tão religiosa, mas é uma boa cobrinha» - Big Brother
04:16

Raquel arrasa Liliana: «É tão religiosa, mas é uma boa cobrinha»

13:36
Fora de si, Dylan levanta-se para enfrentar Liliana e condena situação com o noivo Zé: «Eu tinha vergonha» - Big Brother

Fora de si, Dylan levanta-se para enfrentar Liliana e condena situação com o noivo Zé: «Eu tinha vergonha»

13:32
Lídia pica Ana Cristina: «Tu achas que é tudo para ti» - Big Brother
09:51

Lídia pica Ana Cristina: «Tu achas que é tudo para ti»

13:04
Emocionada, Marisa agarra-se a Fábio: «Gosto muito de ti» - Big Brother
05:55

Emocionada, Marisa agarra-se a Fábio: «Gosto muito de ti»

13:03
Gritos, confrontos olhos nos olhos e vários insultos: As imagens da cadeira quente mais tensa do Secret Story 9 - Big Brother

Gritos, confrontos olhos nos olhos e vários insultos: As imagens da cadeira quente mais tensa do Secret Story 9

12:57
Lídia enervada na cozinha: «Ainda dizem que eu é que não faço nenhum» - Big Brother
04:38

Lídia enervada na cozinha: «Ainda dizem que eu é que não faço nenhum»

12:48
Liliana em confronto com Leandro: «O que eu falei de ti foi...» - Big Brother
05:31

Liliana em confronto com Leandro: «O que eu falei de ti foi...»

12:39
Bruno Simão critica Liliana: «A traição já está ali» - Big Brother
04:02

Bruno Simão critica Liliana: «A traição já está ali»

12:31
Liliana confessa: «Fiz questão de dizer que tenho namorado... e foi o meu maior erro» - Big Brother
08:59

Liliana confessa: «Fiz questão de dizer que tenho namorado... e foi o meu maior erro»

12:02
Bruna passada com Sandro: «Provocações gratuitas, já lhe tinha pedido!» - Big Brother
02:29

Bruna passada com Sandro: «Provocações gratuitas, já lhe tinha pedido!»

11:58
Desolada, Bruna chora desalmadamente por causa do queijo: «Isto é para me testarem» - Big Brother
02:26

Desolada, Bruna chora desalmadamente por causa do queijo: «Isto é para me testarem»

11:55
Sandro quer ser igual a Bruno? Ana Cristina acusa-o de ciúmes: «Queres imitar, não és tu» - Big Brother
05:25

Sandro quer ser igual a Bruno? Ana Cristina acusa-o de ciúmes: «Queres imitar, não és tu»

11:41
Vera atribui «nojo» a Leandro: «É falso, é cínico...» - Big Brother
01:19

Vera atribui «nojo» a Leandro: «É falso, é cínico...»

11:38
Ciumeira? Fábio agradece «palavras de amor» de Marisa e Pedro Jorge tem reação impagável - Big Brother
01:07

Ciumeira? Fábio agradece «palavras de amor» de Marisa e Pedro Jorge tem reação impagável

11:31
Rui acusa Leandro de ter «medo» e este reage: «Tira muitas conclusões infundadas» - Big Brother
02:22

Rui acusa Leandro de ter «medo» e este reage: «Tira muitas conclusões infundadas»

11:26
Dylan e Leandro em nova troca de galhardetes: «Vamos ver se não te vais queimar» - Big Brother
01:40

Dylan e Leandro em nova troca de galhardetes: «Vamos ver se não te vais queimar»

11:22
«O teu sorriso é só triste»: Marisa Susana critica postura de Fábio - Big Brother
01:48

«O teu sorriso é só triste»: Marisa Susana critica postura de Fábio

11:18
Mariana está 'apagada'? Lídia deixa crítica disfarçada de elogio à colega - Big Brother
01:35

Mariana está 'apagada'? Lídia deixa crítica disfarçada de elogio à colega

11:16
Bruna 'rasga' Lídia: «Leva a vida deitada, frustrada» - Big Brother
01:29

Bruna 'rasga' Lídia: «Leva a vida deitada, frustrada»

11:11
Marisa não deixa nada por dizer a Liliana: «Ela chora, mas meteu-se nesta situação» - Big Brother
01:46

Marisa não deixa nada por dizer a Liliana: «Ela chora, mas meteu-se nesta situação»

11:10
Com a voz embargada, Cristina Ferreira dedica palavras especiais ao noivo Zé - Big Brother

Com a voz embargada, Cristina Ferreira dedica palavras especiais ao noivo Zé

11:09
Ana deixa rasgados elogios a Bruno: «Gostava muito de, um dia...» - Big Brother
02:37

Ana deixa rasgados elogios a Bruno: «Gostava muito de, um dia...»

Carina descobre os segredos da casa e as reações são de chorar a rir

  • Secret Story
  • Há 1h e 23min
Carina descobre os segredos da casa e as reações são de chorar a rir - Big Brother

Ao sair da casa do Secret Story, Cristina Ferreira revelou a Carina o segredo do casal Marisa e Pedro Jorge. Mais tarde, em exclusivo para o Digital da TVI, a ex-concorrente ficou a saber mais uns quantos.

Carina abandonou esta noite a casa do Secret Story - Casa dos Segredos por decisão dos espectadores, com 20% dos votos dos portugueses. Ao longo da sua participação, Carina manteve sempre uma postura muito discreta, tendo estado afastada de polémicas, discussões e confrontos. 

Ao sair, a ex-concorrente descobriu o segredo da amiga Marisa, casada com Pedro Jorge, ficando visivelmente histérica com a revelação. Veja o vídeo acima.

Após a gala, Carina quebrou o silêncio e mostrou boa disposição ao reagir à saída: «Obrigada a todos os fãs que votaram em mim, espero que continuem a acompanhar porque eu estou a adorar estar cá fora e eu acho que vai ser ainda mais divertido. Posso ter mais fãs, que agora é que ainda vai ser mais divertido estar comigo do que lá dentro, realmente eu fui uma seca», disse, em tom descontraído.

 

Numa entrevista com a repórter digital da TVI, Rita Vassalo, a concorrente da Póvoa de Varzim ficou ainda a saber mais segredos e as reações foram hilariantes. Veja aqui o vídeo:

 

  • Recorde-se que Carina guardava o segredo «Tenho um altar de objetos sexuais», que não chegou a ser descoberto por nenhum dos colegas dentro da casa.

Carina. 41 anos. Póvoa de Varzim. Estilista, estudou Design de Moda e adora criatividade, novidade e mudança.

É faladora, bem-disposta. Tem fobia a moscas e a autocolantes, manias que a tornam única e divertida. Solteira há vários anos, diz nunca ter encontrado alguém compatível com o seu ritmo frenético.

Vive com a mãe, de quem herdou o gosto pela conversa e pela confusão. Expansiva, irreverente e impossível de ignorar, promete trazer movimento e animação para dentro da Casa.

VEJA TAMBÉM: O momento do Secret Story que parou o país: Zé entra na casa e Liliana desaba em lágrimas

Acompanhe ao minuto tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País!

