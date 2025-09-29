Carina descobre os segredos da casa e as reações são de chorar a rir

Carina abandonou esta noite a casa do Secret Story - Casa dos Segredos por decisão dos espectadores, com 20% dos votos dos portugueses. Ao longo da sua participação, Carina manteve sempre uma postura muito discreta, tendo estado afastada de polémicas, discussões e confrontos.

Ao sair, a ex-concorrente descobriu o segredo da amiga Marisa, casada com Pedro Jorge, ficando visivelmente histérica com a revelação. Veja o vídeo acima.

Após a gala, Carina quebrou o silêncio e mostrou boa disposição ao reagir à saída: «Obrigada a todos os fãs que votaram em mim, espero que continuem a acompanhar porque eu estou a adorar estar cá fora e eu acho que vai ser ainda mais divertido. Posso ter mais fãs, que agora é que ainda vai ser mais divertido estar comigo do que lá dentro, realmente eu fui uma seca», disse, em tom descontraído.

Numa entrevista com a repórter digital da TVI, Rita Vassalo, a concorrente da Póvoa de Varzim ficou ainda a saber mais segredos e as reações foram hilariantes. Veja aqui o vídeo:

Recorde-se que Carina guardava o segredo «Tenho um altar de objetos sexuais», que não chegou a ser descoberto por nenhum dos colegas dentro da casa.

Carina. 41 anos. Póvoa de Varzim. Estilista, estudou Design de Moda e adora criatividade, novidade e mudança.

É faladora, bem-disposta. Tem fobia a moscas e a autocolantes, manias que a tornam única e divertida. Solteira há vários anos, diz nunca ter encontrado alguém compatível com o seu ritmo frenético.

Vive com a mãe, de quem herdou o gosto pela conversa e pela confusão. Expansiva, irreverente e impossível de ignorar, promete trazer movimento e animação para dentro da Casa.

