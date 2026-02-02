Entrou no BB em boa forma, mas cá fora chocou ao ultrapassar os 100 quilos. Agora assume: «Falhei»

Carlos Aleluia entrou no Big Brother - A Revolução, em junho de 2020, em boa forma física. Tempos depois, já fora casa mais vigiada do País, chocou todos ao mostrar-se com mais de 100 quilos. Na altura prometeu mudar, mas agora confessou que falhou a promessa.

Através das stories do Instagram, Carlos Aleluia recordou o processo de transformação: «Há uns meses atrás eu meti um vídeo onde disse que iria fazer um projeto de 3 meses, onde iria fazer uma transformação corporal», começou por referir.

«Para quem não sabe nos últimos anos passei disto para isto», escreveu Carlos Aleluia, mostrando imagens do antes e depois do seu corpo, onde é visível o ganho de peso - em setembro tinha 113 quilos, após ter ganho cerca de 30.

O ex-concorrente continuou: «Pois é... tentei criar um projeto aqui nas redes sociais e pensei que isso me fosse "obrigar" a cumprir, mas falhei. Tal como disse no vídeo, o meu objetivo é trazer transparência e verdade, por isso assumo, mais uma vez falhei».

«Mas não desisti. Dia 1 vídeo no meu perfil. Vou explicar tudo o que se passou e como está esse projeto», prometeu ainda Carlos Aleluia, sendo que até ao momento a prometida partilha ainda não aconteceu.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens da impressionante mudança corporal do ex-concorrente.