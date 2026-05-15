Parou Portugal no Secret Story 2 e agora volta a surpreender. Este ex-concorrente partilha foto totalmente irreconhecível

Carlos Sousa foi um dos concorrentes mais comentados do Secret Story 2, mas ninguém o reconheceu nesta foto. O ex-concorrente partilhou uma fotografia de infância que rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

Na imagem partilhada no Instagram, o vencedor do Secret Story – Desafio Final 4 surge irreconhecível, vestido com um fato de Super-Homem: sem os músculos definidos, a barba e o visual que o caracterizam. Na legenda, o próprio confirmou com humor: «Sim… Sou eu!!!»

A publicação gerou uma onda de carinho por parte dos seguidores, com a caixa de comentários a encher-se rapidamente de elogios à fofura da criança que um dia se tornaria concorrente dos reality shows da TVI.

Recorde-se que Carlos Sousa se estreou no universo dos reality shows em 2011, no Secret Story 2, e desde então nunca perdeu a atenção do público português.