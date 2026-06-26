Longe da televisão e a faturar milhares. Estes ex-concorrentes encontraram uma carreira de sucesso nas plataformas para adultos

Jully Rose está longe de ser um caso isolado. Nos últimos anos, vários antigos participantes de programas como o Big Brother e o Secret Story apostaram em plataformas de conteúdos para adultos , transformando a notoriedade televisiva numa nova fonte de rendimento.

Entre os nomes mais conhecidos encontra-se Carlos Sousa , que participou em ambos os formatos da TVI. O ex-concorrente tem marcado presença no OnlyFans e ganhou ainda mais visibilidade após protagonizar conteúdos com Katty Soarez , uma das criadoras portuguesas mais populares neste tipo de plataformas.

Sem esconder a sua atividade, Carlos Sousa já falou publicamente sobre o tema. Em entrevista ao programa Dois às 10, revelou até como abordou o assunto junto do filho, garantindo que encara esta fase da sua vida com total naturalidade: «Não tenho vergonha de mim», afirmou na ocasião.

Também Rafael Almeida , rosto da mais recente edição da oitava edição do Secret Story, decidiu seguir um percurso semelhante. Na descrição do seu perfil numa destas plataformas, o jovem apresenta-se aos subscritores e convida-os a acompanhar conteúdos exclusivos destinados a maiores de idade.

Já Jully Rose abordou o tema durante uma conversa com Manuel Luís Goucha. Embora tenha optado por não divulgar valores concretos, admitiu que os ganhos financeiros são bastante elevados: «Ganho muito dinheiro», confessou.

Cada vez mais, alguns ex-concorrentes dos reality shows portugueses estão a apostar em caminhos alternativos após a passagem pela televisão. As plataformas digitais surgem como uma oportunidade para manter a ligação ao público e transformar a fama conquistada nos programas em projetos altamente rentáveis.