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Longe da televisão e a faturar milhares. Estes ex-concorrentes encontraram uma carreira de sucesso nas plataformas para adultos

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Depois de conquistarem a popularidade na televisão, vários ex-concorrentes decidiram reinventar-se e apostaram em plataformas de conteúdos para adultos, onde dizem faturar valores elevados.

Jully Rose está longe de ser um caso isolado. Nos últimos anos, vários antigos participantes de programas como o Big Brother e o Secret Story apostaram em plataformas de conteúdos para adultos, transformando a notoriedade televisiva numa nova fonte de rendimento.

Entre os nomes mais conhecidos encontra-se Carlos Sousa, que participou em ambos os formatos da TVI. O ex-concorrente tem marcado presença no OnlyFans e ganhou ainda mais visibilidade após protagonizar conteúdos com Katty Soarez, uma das criadoras portuguesas mais populares neste tipo de plataformas.

Sem esconder a sua atividade, Carlos Sousa já falou publicamente sobre o tema. Em entrevista ao programa Dois às 10, revelou até como abordou o assunto junto do filho, garantindo que encara esta fase da sua vida com total naturalidade: «Não tenho vergonha de mim», afirmou na ocasião.

Também Rafael Almeida, rosto da mais recente edição da oitava edição do Secret Story, decidiu seguir um percurso semelhante. Na descrição do seu perfil numa destas plataformas, o jovem apresenta-se aos subscritores e convida-os a acompanhar conteúdos exclusivos destinados a maiores de idade.

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Jully Rose abordou o tema durante uma conversa com Manuel Luís Goucha. Embora tenha optado por não divulgar valores concretos, admitiu que os ganhos financeiros são bastante elevados: «Ganho muito dinheiro», confessou.

Cada vez mais, alguns ex-concorrentes dos reality shows portugueses estão a apostar em caminhos alternativos após a passagem pela televisão. As plataformas digitais surgem como uma oportunidade para manter a ligação ao público e transformar a fama conquistada nos programas em projetos altamente rentáveis.

 

Temas: Carlos Sousa Jully Rose Rafael Almeida

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