Todos falam: Carlos Sousa faz sucesso em plataforma de adultos com vídeo ousado que já é viral

Carlos Sousa de 41 anos, ex-concorrente do Secret Story e do Big Brother, está nas bocas do mundo após protagonizar um vídeo ousado numa plataforma de adultos, que já se tornou viral em toda a parte.

Em declarações esta quarta-feira no programa «TVI Extra», Carlos Sousa falou sobre esse projeto e sobre Cátia Soares (nome artístico Katty Suarez), uma das maiores criadores de conteúdos portuguesa da plataforma de adultos.

«Conheço-a deste mundo, já chegámos a falar uma ou outra vez, numa possibilidade de parceria de conteúdos. Atenção que ela está muitas vezes lá fora, é uma pessoa que trabalha muito neste ramo e toda a gente a conhece. É uma excelente profissional e às vezes não é muito fácil aceder a ela em termos profissionais. Surgiu a hipótese e porque não?», contou.

Carlos Sousa desabafou depois sobre o lado mais negativo da situação: «A parte mais difícil foi mesmo a família porque o meu mais velho já tem idade suficiente para compreender, a mais nova não sabe o que é, se calhar sabe daqui a 10 anos», afirmou.

«Mas eu tenho uma sorte muito grande, que é a família que eu tenho, porque tanto a minha mãe como o meu pai são mais meus amigos do que se calhar mãe ou pai, então estou totalmente aberto, apoiam-me a 100%», acrescentou.

O ex-concorrente assumiu: «Claro que não é um orgulho, mas compreendem o que eu faço porque em certa parte é uma ajuda também para eles. Foi um tema delicado ao início; eu sou quase o bobo da família, sou a ovelha negra da família, mas da parte boa e agora já se vê um bocadinho com tom de brincadeira».

Questionado sobre a possibilidade de os filhos seguirem as suas pisadas, Carlos Sousa referiu: «Eu sou apologista de se eles forem felizes eu também sou, não tenho nada contra. Eu próprio já fiz muita coisa que me arrependi e bati com a cabeça, eles têm de fazer para aprender».

Na mesma conversa, o nortenho falou ainda de como tudo é feito: «Nem sempre é fácil fazer as gravações e eu posso dizer que estive quase deste as 11h30 da manhã até às 16h a gravar. Claro que não é seguido, nem nada que se pareça, porque não é fácil fazer uma estrutura geral para sair o filme que vocês viram».

«Mas estamos a falar de uma equipa que está por trás disto, então muitas vezes não é fácil estar a gravar uma cena e termos gente a dizer como se há-de fazer, não estamos a privar num quarto, há uma equipa por trás e tem que se tornar profissional.», rematou.

