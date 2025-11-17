Assumido: Carolina Braga já não esconde reconciliação com o ex. E há beijo na boca e tudo

Carolina Braga voltou para o ex-namorado e os dois já não se escondem. Depois de a ex-concorrente do Big Brother ter confirmado a reconciliação num texto no Instagram, agora vem o vídeo apaixonado que não deixa margem para dúvidas.

No vídeo - partilhado nos stories do Instagram - Carolina Braga mostra várias paisagens com uma música de fundo romântica, até que chega ao derradeiro momento em que se vê um beijo na boca e um abraço apaixonado ao namorado.

Assim, depois da relação de alguns meses com Diogo Bordin, a ex-concorrente do Big Brother 2025 voltou a encontrar o amor ao lado de Diogo Ramos

Carolina Braga confirma namoro entre linhas

Há uns dias, numa publicação no Instagram, Carolina Braga confirmou que está novamente apaixonada pelo ex-namorado.

«Entrei num programa de televisão há alguns meses, numa fase diferente da minha vida - e desde então, muita coisa mudou. Foram experiências intensas, aprendizagens e, claro, alguns capítulos que se fecharam para que outros pudessem começar», começou por escrever a jovem de Cascais, num storie do Instagram em que mostra uma foto ao lado do agora namorado, em que só se vê os pés de ambos. .

E prosseguiu: «A vida seguiu o seu rumo, com escolhas feitas de consciência tranquila. Algumas situações tornaram-se públicas, outras não - e está tudo certo».

Foi então que Carolina Braga confirmou que voltou a apaixonar-se por Diogo Ramos: «A vida levou-me de volta a quem sempre me fez bem - e isso basta para eu estar em paz e feliz».

«Dito isto a quem gosta de mim, está tudo bem. Estou muito feliz e sempre na companhia de quem escolho ter. Quando achar que faz sentido partilhar mais fá-lo-ei com todo o gosto», acrescentou