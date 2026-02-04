A atravessar fase difícil, Carolina Braga faz desabafo cheio de mistério: «Não fazem o mínimo para respeitar...»

Scott, o amigo de quatro patas que está a conquistar as redes sociais. Saiba quem é o dono

Carolina Braga deu um murro na mesa e deixou um pedido importante a todos os seus seguidores. A atravessar uma fase mais delicada, a ex-concorrente do Big Brother 2025 decidiu recorrer às redes sociais e, sem explicar o que se passar, mostrou o lado mais vulnerável.

«Querem-me sem filtros, então, venho aqui dizer que tenho estado mais ausente das redes nos últimos dias e tenho recebido muitas mensagens sobre isso. Não por desinteresse, mas porque comecei o ano de uma forma diferente, a precisar de tempo para mim, para me recompor. Não sou um robô, sou uma pessoa. Não tenho a obrigação de estar sempre disponível. Quando sinto que preciso de me afastar, eu afasto-me», começou por escrever, nos stories do Instagram.

E prosseguiu, apontando uma crítica: «As pessoas continuam a viver na hipocrisia de, nos momentos trágicos, aparecerem todas não sei de onde a falar de saúde mental, quando, no dia-a-dia, não fazem o mínimo para respeitar aquilo que tanto dizem querer implementar. Há vida fora das redes também.»

Foi então que Carolina Braga decidiu fazer um pedido aos fãs, com alguma frieza. «Não me perguntem o que se passa. Normalizem apenas que todos temos fases: às vezes, estamos bem; outras, ótimos; e, outras, horríveis. E está tudo certo. Quis também transparecer aqui uma realidade que muitos escondem, mas da qual eu não tenho problema algum em falar. Não quero ser ingrata a quem gosta de mim, muito pelo contrário. Portanto, parem de mandar mensagens a dizer m****, como se soubessem tudo», afiançou.

A jovem de Cascais deixou, porém, a garantia de que se encontra tudo bem com os seus laços familiares. «O meu namorado, a minha mãe e os meus irmãos têm sido o meu colo diário e, às vezes, é só disso que precisamos», realçou ainda.

«Aos que mandam mensagem e eu não respondo, perdoem-me, mas obrigada por compreenderem e por não me deixarem sozinha, mesmo na ausência de resposta. Vocês são incríveis. Aos poucos, hei de ir aparecendo mais. A quem fica, compreende e respeita: obrigada. A quem não gosta ou não quer estar: não seguir. É só uma fase e está tudo bem», terminou.