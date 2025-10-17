Atormentada pelo passado? Carolina Braga recebe ataque que envolve o 'ex' Diogo Bordin

Carolina Braga e Diogo Bordin sozinhos no mesmo quarto? Luís Gonçalves manda 'boca' e o caos instala-se: «Tens uma filha lá fora»

Scott, o amigo de quatro patas que está a conquistar as redes sociais. Saiba quem é o dono

Carolina Braga foi alvo de comentários menos agradáveis nas redes sociais, e tudo por causa do ex-namorado, Diogo Bordin. Durante a sua passagem pelo Big Brother 2025, os dois viveram um romance, mas a relação que terminou pouco tempo depois de deixarem o programa.

Esta quinta-feira, 16 de outubro, a ex-concorrente foi confrontada com uma crítica deixada por uma internauta. «Parvalhona, ridícula, não gostava de tirar fotos e agora anda aqui a exibir-se nojenta, hipócrita, esta é outra… pensa que é alguém. Grande Diogo que viu bem a peça que ela é falsa, mentirosa», pode ler-se no comentário.

Sem ficar indiferente, Carolina Braga fez questão de responder publicamente à mensagem, depois de a expor nos stories da sua conta de Instagram. «Que horror, senhora. Tanta raiva, devia canalizar isso para algo produtivo! Comece por aprender a escrever», disse.

A ex-namorada de Diogo Bordin rematou com um toque de ironia: «Depois, tente não comentar o que diz não gostar. E por fim, experimente ser feliz, dizem que faz milagres! Um beijo».

Pode ver tudo aqui: