Cláudio Ramos 'encosta' Carolina Braga à parede: a resposta sobre Diogo Bordin que ninguém esperava

Carolina Braga foi convidada do Dois às 10 desta terça-feira, 25 de novembro, e tornou público o reatar da relação com 'ex' Diogo. Em tom de provocação, Cláudio Ramos quis saber se a ex-concorrente do Big Brother 2025 tinha realmente gostado de Diogo Bordin, com quem viveu um romance durante o reality show da TVI.

No início da conversa, Carolina Braga começou por esclarecer uma questão polémica que a 'assombrou' durante o Big Brother: o facto de ter levado uma camisola do 'ex' para dentro da casa e a ter cheirado várias vezes. «Eu cheirei porque tinha o perfume dele e isso foi antes de eu estar com o Diogo Bordin», afirmou.

«Mas alguma vez gostaste do Diogo Bordin, assim com aquela coisa séria? Se não tivesse sido eu a empurrar-vos uma para cima do outro, vocês estavam juntos?», quis saber Cláudio Ramos.

Carolina Braga respondeu entre risos, mas sem hesitar: «Sim, gostei. Talvez não tivéssemos ficado juntos (sem o empurrão do Cláudio). Talvez tivéssemos sido grandes amigos... lá dentro as coisas também são mais intensas. Mas o que vivemos foi bonito. Desejo-lhe o melhor, mas já acabou».