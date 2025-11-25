Depois de reatar com o 'ex', Carolina Braga surpreende com mensagem para Diogo Bordin

Carolina Braga e Diogo Bordin sozinhos no mesmo quarto? Luís Gonçalves manda 'boca' e o caos instala-se: «Tens uma filha lá fora»

Carolina Braga está oficialmente a namorar com Diogo, o ex-namorado que deixou cá fora para entrar no Big Brother 2025, onde acabou por se apaixonar por Diogo Bordin. A ex-concorrente do reality show da TVI esteve esta terça-feira no Dois às 10 e aproveitou o momento para deixar uma mensagem ao modelo brasileiro, de quem se separou no verão deste ano.

Cláudio Ramos quis saber se Carolina Braga tinha realmente gostado de Diogo Bordin. «Alguma vez gostaste do Diogo Bordin, assim com aquela coisa séria? Se não tivesse sido eu a empurrar-vos uma para cima do outro, vocês estavam juntos?», questionou

Carolina Braga respondeu entre risos, mas sem hesitar: «Sim, gostei. Talvez não tivéssemos ficado juntos (sem o empurrão do Cláudio). Talvez tivéssemos sido grandes amigos... lá dentro as coisas também são mais intensas».

«Mas o que vivemos foi bonito. Desejo-lhe o melhor, mas já acabou», acrescentou.