Pazes feitas! Carolina Braga reata com o 'ex' Diogo: «A vida levou-me de volta a quem me fez bem»

Depois da tempestade, vem a bonança. As imagens quentes da reconciliação de Diogo Bordin e Carolina Braga

Top 10: Eles fizeram subir a temperatura na casa... e estes são os momentos mais calientes!

Um furacão dentro e fora da casa do Big Brother: as melhores fotografias de Carolina Braga

Carolina Braga já não está solteira. Depois da relação de alguns meses com Diogo Bordin, a ex-concorrente do Big Brother 2025 voltou a encontrar o amor ao lado do ex-namorado, Diogo Ramos.

A novidade foi avançada pela revista TV 7 Dias, que aponta que os dois foram vistos juntos em público várias vezes nos últimos tempos e têm partilhado fotografias nas redes sociais em locais que frequentam em simultâneo.

Depois desta revelação, Carolina Braga recorreu às redes sociais e confirmou, entre linhas, o reatar desta relação, ao referir que «a vida a levou de volta a quem sempre lhe fez bem».

«Entrei num programa de televisão há alguns meses, numa fase diferente da minha vida - e desde então, muita coisa mudou. Foram experiências intensas, aprendizagens e, claro, alguns capítulos que se fecharam para que outros pudessem começar», começou por escrever a jovem de Cascais, num story do Instagram em que mostra uma foto ao lado do agora namorado, em que só se vê os pés de ambos, no vasto deserto.

E prosseguiu: «A vida seguiu o seu rumo, com escolhas feitas de consciência tranquila. Algumas situações tornaram-se públicas, outras não - e está tudo certo».

Carolina Braga confirma namoro entre linhas

Foi então que Carolina Braga confirmou que voltou a apaixonar-se por Diogo Ramos: «A vida levou-me de volta a quem sempre me fez bem - e isso basta para eu estar em paz e feliz».

«Dito isto a quem gosta de mim, está tudo bem. Estou muito feliz e sempre na companhia de quem escolho ter. Quando achar que faz sentido partilhar mais fá-lo-ei com todo o gosto», acrescentou.