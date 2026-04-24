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De rivais a cúmplices? Carolina Braga revela relação inesperada com Luís Gonçalves: «Na vida real...»

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Carolina Braga fez uma revelação inédita sobre a relação que mantém atualmente com o vencedor do Big Brother 2025, Luís Gonçalves, de quem foi antagonista.

Carolina Braga e Luís Gonçalves foram verdadeiros antagonistas no Big Brother 2025. Dentro do reality show, protagonizaram algumas das mais acesas discussões daquela edição, mas cá fora o cenário parece ser bem diferente.

A ex-concorrente abriu, recentemente, uma caixa de perguntas no Instagram, onde esteve a «matar a curiosidade» de alguns fãs. Uma das questões colocadas foi sobre o vencedor do BB2025 e Carolina Braga surpreendeu tudo e todos com a resposta que deu. 

«Eu falei mais vezes com o Luís cá fora do que com pessoas que achava que ia falar», começou por dizer.

E prosseguiu: «O que aconteceu no programa já passou e mal ou bem, prefiro pessoas que assumam o que são lá dentro, do que se revelem cá fora e do Luís não tenho nada para me queixar.»

Carolina Braga terminou tecendo rasgados elogios a Luís Gonçalves, com quem aparentemente mantém uma relação bastante cordial. «Primeiro não criei expectativas sobre ele, segundo: ele superou-as na vida real. Um abraço companheiro!», findou.

Veja aqui tudo:
 

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Percorra ainda a nossa galeria e recorde as imagens da vitória de Luís Gonçalves no Big Brother 2025

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