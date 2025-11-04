Carolina Braga internada de urgência após grave problema de saúde: «complicou-se...»

Carolina Braga tem estado mais afastada das redes sociais e, esta segunda-feira, 3 de novembro, explicou o motivo aos seus seguidores. A ex-concorrente recorreu às stories do Instagram para partilhar que a ausência se deveu a um problema de saúde que a levou a ser internada no hospital.

Na publicação, acompanhada por uma fotografia onde surge em repouso, Carolina Braga esclareceu: «Estive ausente durante alguns dias, porque a minha saúde complicou-se um pouco e acabei por precisar de ser internada para fazer uma pequena cirurgia de urgência.»

A jovem tranquilizou os fãs ao garantir que o procedimento correu bem: «Felizmente a cirurgia correu bem e foi essencial para melhorar o meu estado de saúde até à data oficial da cirurgia que resolve o problema. Neste momento, estou focada em recuperar e, por isso, estou mais ausente.»

Antes de terminar, Carolina Braga aproveitou para deixar uma mensagem de gratidão a todos os que lhe têm enviado apoio: «Agradeço do coração todas as mensagens de carinho e preocupação. Em breve estarei de volta.»

A ex-concorrente reforça, assim, a sua ligação com o público, mostrando que, mesmo nos momentos mais difíceis, continua próxima e grata pelo apoio recebido.