Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

Ao Minuto

22:43
Nova ronda de nomeações: Veja quem são os nomeados oficiais da semana - Big Brother
14:19

Nova ronda de nomeações: Veja quem são os nomeados oficiais da semana

22:39
Após desistir, Fábio Daniel deixa uma última mensagem a todos os concorrentes e inclui um tutorial - Big Brother
03:07

Após desistir, Fábio Daniel deixa uma última mensagem a todos os concorrentes e inclui um tutorial

22:28
«Se a conversa não me interessa, vou-me embora»: Bruna começa já a rejeitar colegas? - Big Brother
02:28

«Se a conversa não me interessa, vou-me embora»: Bruna começa já a rejeitar colegas?

22:13
A mensagem comovente de Cristina Ferreira para Fábio Daniel: «Não há dinheiro que possa pagar uma ausência que dói» - Big Brother
02:09

A mensagem comovente de Cristina Ferreira para Fábio Daniel: «Não há dinheiro que possa pagar uma ausência que dói»

22:03
«Vivi em pobreza extrema, numa casa com ratos e cobras»: Está revelado de quem é este segredo - Big Brother
03:28

«Vivi em pobreza extrema, numa casa com ratos e cobras»: Está revelado de quem é este segredo

22:01
«Como é que uma pessoa desiste em menos de 24 horas?»: Cristina Ferreira reage a decisão de Fábio Daniel - Big Brother
01:37

«Como é que uma pessoa desiste em menos de 24 horas?»: Cristina Ferreira reage a decisão de Fábio Daniel

21:56
É oficial: Prestes a desistir, Fábio Daniel coloca as cartas na mesa e explica a razão - Big Brother
03:26

É oficial: Prestes a desistir, Fábio Daniel coloca as cartas na mesa e explica a razão

21:33
«Eu interessei-me genuinamente por ela, mas da parte dela acho que é...»: Dylan expõe o que sente - Big Brother
01:48

«Eu interessei-me genuinamente por ela, mas da parte dela acho que é...»: Dylan expõe o que sente

21:19
«Senti ali alguma coisa (...) Ela faz mesmo o meu estilo»: Fábio já tem alvo amoroso? - Big Brother
03:25

«Senti ali alguma coisa (...) Ela faz mesmo o meu estilo»: Fábio já tem alvo amoroso?

20:00
No primeiro acordar da casa, há espaço para uma dança bem sensual a dois... - Big Brother
02:23

No primeiro acordar da casa, há espaço para uma dança bem sensual a dois...

19:55
«Vou embora (...) eu não estou confortável»: Concorrente está de saída do Secret Story? - Big Brother
03:24

«Vou embora (...) eu não estou confortável»: Concorrente está de saída do Secret Story?

19:39
«Quis ridicularizar e minimizar»: Márcia Soares critica postura de Fábio Daniel e vai mais longe - Big Brother
01:52

«Quis ridicularizar e minimizar»: Márcia Soares critica postura de Fábio Daniel e vai mais longe

19:29
Fábio Daniel 'rasga' concorrente porque... este não para de falar das suas mudanças de visual - Big Brother
01:59

Fábio Daniel 'rasga' concorrente porque... este não para de falar das suas mudanças de visual

19:18
'Cara de poucos amigos'?: Com sete nomeações este foi o concorrente mais votado da noite - Big Brother
02:12

'Cara de poucos amigos'?: Com sete nomeações este foi o concorrente mais votado da noite

19:00
Segredo: Frase misteriosa lança enigma e pode revelar a primeira pista - Big Brother
02:35

Segredo: Frase misteriosa lança enigma e pode revelar a primeira pista

19:00
Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo» - Big Brother

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

18:54
O barbeiro de Cristiano Ronaldo adota hábito do craque. Saiba o motivo - Big Brother
02:07

O barbeiro de Cristiano Ronaldo adota hábito do craque. Saiba o motivo

18:41
O primeiro arrufo entre uma Marisa revoltada e Ana Cristina: «Fala direito com as pessoas!» - Big Brother
02:57

O primeiro arrufo entre uma Marisa revoltada e Ana Cristina: «Fala direito com as pessoas!»

18:39
Só visto: Mariana perdeu-se com o 'alemão' de Marisa Susana - Big Brother
03:34

Só visto: Mariana perdeu-se com o 'alemão' de Marisa Susana

18:28
«Fiquei um bocado chocada com...»: Márcia Soares revela o que mais a surpreendeu nestas 24 horas de programa - Big Brother
01:22

«Fiquei um bocado chocada com...»: Márcia Soares revela o que mais a surpreendeu nestas 24 horas de programa

18:22
Já começam os 'dramas' por causa da organização de tarefas. E há cuecas envolvidas - Big Brother
02:16

Já começam os 'dramas' por causa da organização de tarefas. E há cuecas envolvidas

18:14
Última Hora: Primeira saída da casa é já hoje e conta com revelação de segredo - Big Brother
01:24

Última Hora: Primeira saída da casa é já hoje e conta com revelação de segredo

17:56
Picardias sem fim: «Vou dormir para a tua cama hoje (...) Com sorte ainda durmo com as duas» - Big Brother
01:29

Picardias sem fim: «Vou dormir para a tua cama hoje (...) Com sorte ainda durmo com as duas»

17:33
Última Hora: Já sabemos quem é o primeiro chefe de limpezas desta edição - Big Brother
03:59

Última Hora: Já sabemos quem é o primeiro chefe de limpezas desta edição

17:18
«Estamos aqui a discutir quem é que vai mandar!»: O tema das limpezas gera o caos na casa - Big Brother
02:46

«Estamos aqui a discutir quem é que vai mandar!»: O tema das limpezas gera o caos na casa

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

  • Secret Story
  • Ontem às 19:00
Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo» - Big Brother

Há um concorrente dentro da casa que tem uma ligação muito especial com Carolina Nunes. Saiba quem é.

Carolina Nunes foi concorrente do Big Brother 2024 e, agora, viu entrar no Secret Story - Casa dos Segredos 9 uma das pessoas mais especiais da sua vida.

Trata-se da concorrente Ana, de 25 anos, que está na difícil missão de fingir que se está a apaixonar por Pedro, o marido de Marisa. Nas redes sociais, a ex-concorrente do Big Brother reagiu à entrada da amiga e deixou-lhe uma mensagem de apoio muito especial.

«A Ana é uma amiga do coração, das minhas mais chegadas», começou por escrever, na legenda de um story do Instagram, em que partilhou a publicação do Secret Story a apresentar a amiga.

«Esteve em tantas galas, sempre pronta para me receber caso eu saísse da casa... Agora, trocamos os papéis. E eu vou estar aqui para te apoiar em tudo. Força, amiga. Sé sempre tu mesma», acrescentou.

Pode ver aqui a publicação em questão: 

 

Relacionados

Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, surge ao lado de mulher especial: «A felicidade foi imediata»

A declaração emotiva de Bernardo Sousa a Bruna Gomes que emocionou a Internet: «O vosso amor é lindo»

Cristina Ferreira tira 'lição' da vitória de Jéssica Vieira. E vai surpreendê-lo

Beleza, jogo e mistério: assim se apresentam os novos concorrentes da Casa dos Segredos

Este concorrente do Secret Story já namorou com uma apresentadora famosa
Temas: Carolina Nunes Amigo especial Secret Story Ana

Fora da Casa

Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, surge ao lado de mulher especial: «A felicidade foi imediata»

Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, surge ao lado de mulher especial: «A felicidade foi imediata»

Ontem às 18:39
A declaração emotiva de Bernardo Sousa a Bruna Gomes que emocionou a Internet: «O vosso amor é lindo»

A declaração emotiva de Bernardo Sousa a Bruna Gomes que emocionou a Internet: «O vosso amor é lindo»

Ontem às 18:15
Cristina Ferreira tira 'lição' da vitória de Jéssica Vieira. E vai surpreendê-lo

Cristina Ferreira tira 'lição' da vitória de Jéssica Vieira. E vai surpreendê-lo

Ontem às 17:51
Cumplicidade dentro e fora dos ecrãs: Catarina Miranda e Afonso Leitão continuam inseparáveis

Cumplicidade dentro e fora dos ecrãs: Catarina Miranda e Afonso Leitão continuam inseparáveis

Ontem às 16:09
Afonso Leitão na terra de Catarina Miranda: As imagens do encontro de família que estão a dar que falar

Afonso Leitão na terra de Catarina Miranda: As imagens do encontro de família que estão a dar que falar

Ontem às 15:59
Jéssica Vieira revela o destino dos 30 mil euros

Jéssica Vieira revela o destino dos 30 mil euros

Ontem às 15:49
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, surge ao lado de mulher especial: «A felicidade foi imediata»

Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, surge ao lado de mulher especial: «A felicidade foi imediata»

Ontem às 18:39
A mensagem comovente de Cristina Ferreira para Fábio Daniel: «Não há dinheiro que possa pagar uma ausência que dói»
02:09

A mensagem comovente de Cristina Ferreira para Fábio Daniel: «Não há dinheiro que possa pagar uma ausência que dói»

Ontem às 22:13
Jogou no Benfica e foi 'rival' de Cristiano Ronaldo. Agora, é concorrente do Secret Story 9

Jogou no Benfica e foi 'rival' de Cristiano Ronaldo. Agora, é concorrente do Secret Story 9

14 set, 23:10
Quem diria? Novo concorrente do Secret Story é irmão de craque português

Quem diria? Novo concorrente do Secret Story é irmão de craque português

Ontem às 13:01
Cláudia Nayara perde bebé pela segunda vez

Cláudia Nayara perde bebé pela segunda vez

Ontem às 11:47
Ver Mais

Notícias

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

Ontem às 19:00
Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, surge ao lado de mulher especial: «A felicidade foi imediata»

Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, surge ao lado de mulher especial: «A felicidade foi imediata»

Ontem às 18:39
A declaração emotiva de Bernardo Sousa a Bruna Gomes que emocionou a Internet: «O vosso amor é lindo»

A declaração emotiva de Bernardo Sousa a Bruna Gomes que emocionou a Internet: «O vosso amor é lindo»

Ontem às 18:15
Cristina Ferreira tira 'lição' da vitória de Jéssica Vieira. E vai surpreendê-lo

Cristina Ferreira tira 'lição' da vitória de Jéssica Vieira. E vai surpreendê-lo

Ontem às 17:51
Beleza, jogo e mistério: assim se apresentam os novos concorrentes da Casa dos Segredos

Beleza, jogo e mistério: assim se apresentam os novos concorrentes da Casa dos Segredos

Ontem às 17:07
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente

Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente

Ontem às 00:47
Doações de óvulos, pobreza extrema e um diagnóstico assustador: estes segredos vão chocar a casa
00:58

Doações de óvulos, pobreza extrema e um diagnóstico assustador: estes segredos vão chocar a casa

Ontem às 00:18
Mais uma mulher ligada a ele! Nova concorrente do Secret Story é 'ex' de Afonso Leitão
04:26

Mais uma mulher ligada a ele! Nova concorrente do Secret Story é 'ex' de Afonso Leitão

Ontem às 00:12
Este concorrente deu um «tiro de pressão de ar» ao treinador Rúben Amorim
01:33

Este concorrente deu um «tiro de pressão de ar» ao treinador Rúben Amorim

14 set, 23:01
Assalto à mão armada, «milagres» e brinquedos sexuais: Esta edição está recheada de segredos peculiares
01:22

Assalto à mão armada, «milagres» e brinquedos sexuais: Esta edição está recheada de segredos peculiares

14 set, 22:29
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Os alvos da noite! Assim foram as primeiras nomeações do Secret Story 9
13:24

Os alvos da noite! Assim foram as primeiras nomeações do Secret Story 9

Ontem às 00:49
Primeiro arrufo da edição! Concorrentes entram em despique por causa das nomeações: «Está atrasado»
00:46

Primeiro arrufo da edição! Concorrentes entram em despique por causa das nomeações: «Está atrasado»

Ontem às 00:41
Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio
00:54

Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio

13 set, 19:54
Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso
03:40

Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso

13 set, 19:32
Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão
08:20

Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão

12 set, 23:26
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Fábio deixou pessoa especial fora de "Secret Story"? Ex-concorrente levanta dúvida... e dá que falar!

Fábio deixou pessoa especial fora de "Secret Story"? Ex-concorrente levanta dúvida... e dá que falar!

Ontem às 19:25
Nova polémica: Catarina Miranda recusa conhecer amigos de Afonso Leitão... e declarações chocam Internet!

Nova polémica: Catarina Miranda recusa conhecer amigos de Afonso Leitão... e declarações chocam Internet!

Ontem às 19:06
"Big Brother". Jéssica Vieira revela destino do prémio de 30 mil euros: "Estou a viver um sonho"

"Big Brother". Jéssica Vieira revela destino do prémio de 30 mil euros: "Estou a viver um sonho"

Ontem às 17:32
"Maria Botelho Moniz anuncia a chegada do segundo filho"? Apresentadora ironiza: "Fiquei super curiosa. Quando nasce?"

"Maria Botelho Moniz anuncia a chegada do segundo filho"? Apresentadora ironiza: "Fiquei super curiosa. Quando nasce?"

Ontem às 17:13
Surpresa em "Secret Story": Carolina Nunes é "amiga do coração" de concorrente!

Surpresa em "Secret Story": Carolina Nunes é "amiga do coração" de concorrente!

Ontem às 16:30
Ver Mais Outros Sites