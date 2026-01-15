Carolina Nunes apanha todos de surpresa ao mostrar novo namorado: Conheça o eleito

Carolina Nunes tem um novo amor e já deixou isso bem claro nas redes sociais. Nesta quarta-feira, 14 de janeiro, a ex-concorrente do Big Brother 2024 recorreu ao Instagram para partilhar um story com o seu novo namorado.

Numa montagem de fotografias, a jovem partilhou três registos cúmplices ao lado de Rafa Cruz, personal trainer e jogador de futebol de praia, acompanhados de uma descrição romântica: «Feliz aniversário à minha pessoa».

Em declarações à SELFIE, Carolina confirmou que se trata de um novo namorado: «Sim, posso confirmar que estamos juntos. É uma pessoa que faz parte do meu núcleo há alguns anos e foi algo que surgiu de forma muito natural, tranquila e genuína», afirmou a ex-concorrente.

Recorde-se que a jovem já tinha assumido a separação de João Oliveira há cerca de seis meses.