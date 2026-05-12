Longe de Marco Costa, Carolina Pinto faz sucesso no mundo dos negócios e novo lançamento está a dar que falar

Carolina Pinto voltou a apostar no universo da moda e acaba de lançar uma nova coleção de sapatos em colaboração com a Gouchas . A novidade foi anunciada nas redes sociais da influenciadora, onde partilhou vários detalhes das peças que já estão disponíveis para compra através do site oficial da marca.

Conhecida pelo seu estilo elegante e descontraído, Carolina Pinto desenvolveu modelos pensados para diferentes ocasiões, desde opções mais casuais até propostas mais sofisticadas. Os preços da nova coleção variam entre os 50 e os 75 euros.

A influenciadora, que é mãe de Maria Emília, fruto da antiga relação com Marco Costa, recebeu várias mensagens de apoio dos seguidores, que rapidamente reagiram ao lançamento.

Nas redes sociais, muitos fãs elogiaram os modelos apresentados e destacaram o bom gosto da criadora de conteúdos.