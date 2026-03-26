Carolina Pinto surpreende fãs com desabafo íntimo e promete novidades

A influenciadora digital Carolina Pinto voltou a aproximar-se dos seguidores com uma partilha pessoal nas redes sociais. Numa publicação recente, recordou um momento marcante da sua vida, revelando que há cerca de um ano deu um passo importante na forma como se vê a si própria.

«Há um ano fiz algo que nunca pensei conseguir», começou por escrever, explicando que, nessa altura, conseguiu sentir-se verdadeiramente confortável no próprio corpo. Segundo a influenciadora, foi a primeira vez que se olhou sem filtros, sem comparações e sem a pressão de corresponder a expectativas externas.

Na mesma mensagem, Carolina Pinto sublinhou que esse momento representou muito mais do que um simples projeto ou fase da sua vida. «Foi mais do que uma coleção. Foi um passo. Um reencontro comigo».

Ao olhar para trás, Carolina garante que a transformação foi não apenas física, mas sobretudo interior. «Hoje olho para trás e vejo o quanto cresci desde esse dia. Não só por fora… mas principalmente por dentro», partilhou.

A publicação terminou com um tom de expectativa, deixando no ar que novidades poderão estar a caminho. «Este ano… há algo ainda mais bonito. Mais meu… No fundo é vosso também! Estou ansiosa por partilhar convosco», escreveu, despertando a curiosidade dos seguidores, que rapidamente reagiram com mensagens de apoio e entusiasmo.