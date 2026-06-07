Que emoção! Carolina Pinto faz pergunta à filha e a resposta é «a mais linda ouvida até hoje»

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A influencer partilhou um momento amoroso da filha.

Foi um dos momentos mais ternurentos partilhados nas redes sociais nos últimos dias. Carolina Pinto emocionou os seguidores ao divulgar um vídeo protagonizado pela filha, Emília, que acabou por conquistar centenas de reações.

Nas imagens, partilhadas através do Instagram, a ex-companheira de Marco Costa surge a conversar com a pequena Emília e decide fazer-lhe uma pergunta simples, mas carregada de significado: «o que é, para ti, o amor?

A resposta da menina deixou Carolina Pinto sem palavras. Sem hesitar, Emília respondeu apenas: «A mãe». Comovida com o momento, Carolina partilhou o vídeo com os seguidores e explicou o impacto que aquelas palavras tiveram em si.

 

«Não sei o que me deu para lhe fazer esta pergunta. Ainda bem que fiz. A resposta fez o meu dia», escreveu na legenda da publicação.

A caixa de comentários rapidamente se encheu de mensagens de carinho e elogios à espontaneidade da criança. Muitos seguidores confessaram ter ficado emocionados com a resposta de Emília.

«Tem toda a razão. Não há amor maior do que o de uma mãe por um filho», escreveu uma internauta. Outra seguidora destacou a ternura do momento: «A resposta mais linda ouvida até hoje. Não foi dirigida a mim, mas fiquei imensamente mexida. Ela é linda demais...».

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O vídeo tornou-se rapidamente um dos conteúdos mais comentados entre os seguidores de Carolina Pinto, que não esconderam a admiração pela cumplicidade e pelo amor evidentes entre mãe e filha.

Temas: Carolina Pinto Filha Marco Costa

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