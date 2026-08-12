Carolina Pinto faz confissão inesperada: «Fazer as pazes (…) o amor vence sempre»

Carolina Pinto está a aproveitar uns dias de descanso na companhia dos filhos, Vicente e Emília, e da mãe. A influenciadora tem partilhado alguns momentos das férias nas redes sociais e, entre fotografias e registos em família, acabou por fazer uma declaração ternurenta sobre a relação com os filhos .

Num dos stories publicados no Instagram, Carolina Pinto mostrou os dois filhos juntos e acompanhou a imagem com uma descrição que não passou despercebida: «Mais um ano a de memórias e fazer as pazes de 10 em 10 minutos. O amor vence sempre».

A mensagem revela o lado mais descontraído e real da maternidade, entre momentos de cumplicidade e as pequenas zangas que fazem parte do dia a dia entre irmãos. Apesar dos inevitáveis desentendimentos, Carolina Pinto deixa claro que, no final, é o amor que fala mais alto.

Entre brincadeiras, discussões e reconciliações, Carolina Pinto mostra assim que nem sempre são precisos grandes gestos para celebrar o amor em família: «O amor vence sempre».