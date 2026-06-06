Carolina Pinto partilha momento hilariante da filha. Mas é a reação de Marco Costa que chama a atenção

Carolina Pinto voltou a arrancar gargalhadas aos seguidores ao partilhar um divertido momento protagonizado pela filha, Emília. A influenciadora digital recorreu às redes sociais para mostrar um vídeo da menina e, como seria de esperar, a publicação não demorou a gerar inúmeras reações entre os fãs.

No entanto, entre os muitos comentários deixados na caixa de comentários, houve um que acabou por chamar particularmente a atenção. Marco Costa, pai de Emília e ex-companheiro de Carolina Pinto, não resistiu a reagir ao vídeo: «Emilia a ser Emilia 😂», escreveu.

Também a irmã de Marco Costa entrou na brincadeira e deixou uma mensagem divertida, o que mostra que as duas famílias estão em paz, mesmo depois da separação de Marco e Carolina: «Certeza absoluta que não fiz nada de nada 🤣», comentou.

Os comentários acabaram por destacar-se entre as restantes reações, com vários seguidores a elogiarem a boa disposição da família e a forma descontraída como todos acompanham as aventuras da pequena Emília.

Ao longo dos últimos meses, Carolina Pinto e Marco Costa têm partilhado vários momentos do crescimento da filha, que continua a conquistar os seguidores com a sua personalidade divertida e espontânea. E, pelos vistos, este foi apenas mais um episódio que confirma aquilo que o pai resumiu na perfeição: "Emilia a ser Emilia".