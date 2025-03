Carolina Pinto recorda início com Marco Costa: «Ficamos por aqui (...) não nos vamos encaixar»

Dia do Pai: Marco Costa partilha momentos ternurentos com a filha em fotos encantadoras

Carolina Pinto surpreendeu ao fazer revelações inéditas sobre o início da relação com Marco Costa.

A noiva do ex-concorrente recordou uma altura em que ele foi direto e frontal com ela sobre a questão da paternidade.

Carolina Pinto, de 32 anos, fez uma partilha pessoal sobre o início da relação com o ex-concorrente, Marco Costa. As revelações foram tornadas públicas através de um excerto de um podcast partilhado no Instagram.

«Eu estava assustadíssima, porque eu dizia ao Marco: ‘É assim, vou-te explicar uma coisa, eu não vou contigo a nenhum restaurante, ok? Esquece isso. Nem a nenhum restaurante, nem no meio da rua, portanto escusas de vir aqui ter ao ginásio, vai lá para longe para o parque de estacionamento porque eu não vou ser vista contigo'», começou por referir.

Carolina Pinto continuou: «E então uma vez já estávamos a falar assim há algum tempo e ele disse ‘bora lá aos pastéis de Belém’ e eu disse ‘só se for às sete da manhã’. E numa conversa nessa manhã ele disse-me ‘olha eu tenho uma coisa para te perguntar e eu quero que tu sejas o mais honesta possível’».

«‘Eu estou a começar a apaixonar-me por ti, não te amo, mas estou a começar a gostar de ti e preciso de saber se tu queres ter filhos, porque se tu não quiseres ter filhos nós ficamos por aqui. Se não estiver nos teus planos voltar a ser mãe não vale a pena continuarmos isto, porque eu vou me iludir, tu vais te iludir e nós não nos vamos encaixar porque não estamos no mesmo timming’», revelou Carolina Pinto, citando o companheiro.

