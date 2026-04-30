Carolina Pinto sofre acidente de carro e o "culpado" fugiu: o relato impressiona

Carolina Pinto sofreu um acidente de viação nesta terça-feira, 28 de abril, e o responsável pelo sucedido fugiu sem prestar auxílio. A situação, que foi considerada «assustadora» pela ex-noiva de Marco Costa, ainda não ficou resolvida, mas a influencer revelou novidades.

Nos stories do Instagram, Carolina Pinto relatou os estragos provocados pelo acidente.

«Em relação ao acidente de ontem, conseguimos arranjar aqui solução para o espelho e conseguimos com as mãos virar o espelho porque ele estava completamente virado para o outro lado e eu carregava na chave e o espelho não recolhia, nem voltava ao lugar, mas com a mão consegui. De qualquer das maneiras, nota-se que está ali um bocadinho perro da batida. Tenho uma grande batida também do lado esquerdo, mas foi só mesmo para dentro, portanto não aconteceu nada assim de especial», referiu.

Aproveitou ainda para lamentar o facto de o condutor ter fugido do local, mas confidenciou que conseguiu tirar a matrícula e vai, por isso, reportar a situação às autoridades.

«Ainda assim, obviamente que vou reportar porque não faz sentido nenhum batermos num carro e fugirmos. Mas a verdade é que acontecem coisas muito mais graves do que isso e pronto, e é o que temos, mas consegui a matrícula do carro e consegui reportar ao seguro», findou.