De biquíni reduzido, Carolina Pinto incendeia a Internet com as fotos mais sexy de sempre. E até Marco Costa reage

Marco Costa e Carolina Pinto estão de férias no Rio de Janeiro, no Brasil. Nas redes sociais, têm partilhado vários registos naquele destino paradisíaco e, numa das suas últimas publicações, a influencer incendiou a Internet ao posar em biquíni.

No Instagram, Carolina Pinto partilhou um conjunto de imagens em que posa de biquíni reduzido, na icónica praia de Ipanema. O modelito deixa em evidência a silhueta esculpida da noiva de Marco Costa e mereceu vários elogios dos fãs. «Uauuu 🔥😍», «Gata 🔥❤️ Garota de Ipanema mais linda 😘», «O rio fica-te muito bem 😘», «A mais linda meu Deus❤️», «Que arraso de mulher !!! 🔥», são alguns dos comentários que se podem ler.

Marco Costa também ficou rendido à sensualidade da companheira, com quem tem uma filha, Emília. «😍🔥❤️», comentou.

Pode ver aqui a partilha em questão:

Mais tarde, e encantada com aquela paisagem de sonho, Carolina Pinto voltou a partilhar mais um conjunto de fotografias em biquíni e os fãs voltaram a ficar rendidos à sua beleza natural.

«Este lugar pede muito pouco 🇧🇷💛 Apaixonada», escreveu a noiva de Marco Costa, na legenda da publicação.

E os fãs reagiram de imediato. «Que linda Carolina! Sempre maravilhosa 🩷», «Uma sereia deu a costa 🧜🏼‍♀️💜», «Tão bonita ❤️», «Perfeita!!!», «O Brasil fica-te bem 😍🔥», «Garota de ipanemaaaa ✨», pode ler-se, na caixa de comentários.

Mais uma vez, Marco Costa também reagiu: «😍❤️»

Pode ver tudo aqui: