Marco Costa surpreende Carolina Pinto com o gesto mais romântico de todos

Carolina Pinto celebrou esta quinta-feira, 6 de novembro, o seu aniversário e Marco Costa não deixou passar a data especial em branco.
Nas redes sociais, o pasteleiro partilhou um conjunto de fotografias com a noiva e a filha de ambos, Maria Emília, de dois anos. Mas foi a legenda daquela mesma publicação que derreteu tudo e todos.
«Hoje quero todos a mandar os parabéns para esta super Mulher! Hoje chegas aos 32 aninhos! Tenho muito orgulho em ti e no caminho bonito que estás a construir, e acima de tudo na mãe que és para os nossos filhos! Vê-los crescer com o teu exemplo é sem duvida o que mais me deixa feliz!», começou por escrever.
«Que a vida te sorria sempre como tu sorris para o mundo! Hoje é o teu dia, por isso vamos festejar Amo-te❤️», acrescentou, declarando o seu amor à companheira.
Carolina Pinto reagiu, emocionada, à publicação: «Meu amor , obrigada por tanto! ❤️ Por estares a meu lado sempre!».
