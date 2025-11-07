Marco Costa surpreende Carolina Pinto com o gesto mais romântico de todos

Ao Minuto

13:15
Pedro e Leandro protagonizam gesto inesperado que está a dar que falar - Big Brother
02:28

Pedro e Leandro protagonizam gesto inesperado que está a dar que falar

13:00
A cantar à chuva! Leandro dá um 'show' no jardim e deixa todos boquiabertos - Big Brother
06:17

A cantar à chuva! Leandro dá um 'show' no jardim e deixa todos boquiabertos

12:18
Ana Cristina debaixo de chuva de críticas: “não te vou dar destaque” - Big Brother
08:00

Ana Cristina debaixo de chuva de críticas: “não te vou dar destaque”

12:00
Bruno e Ana Cristina entram em confronto explosivo - Big Brother
05:55

Bruno e Ana Cristina entram em confronto explosivo

11:52
Ana Cristina e Inês confrontam-se no Concílio dos Nomeados: «Eu não sou como tu» - Big Brother
06:35

Ana Cristina e Inês confrontam-se no Concílio dos Nomeados: «Eu não sou como tu»

11:41
Pedro Jorge arrasado no concílio dos nomeados: «Fazias um favor a ti mesmo se fosses expulso» - Big Brother
05:03

Pedro Jorge arrasado no concílio dos nomeados: «Fazias um favor a ti mesmo se fosses expulso»

11:32
Acabou-se a 'ficha tripla'? Bruna não poupa nas críticas a concorrente - Big Brother
05:10

Acabou-se a 'ficha tripla'? Bruna não poupa nas críticas a concorrente

10:58
Liliana e Ana Cristina ‘pegam-se’ logo pela manhã: «És tão previsível» - Big Brother
04:36

Liliana e Ana Cristina ‘pegam-se’ logo pela manhã: «És tão previsível»

10:32
Pedro Jorge declara o seu amor a Marisa em voz alta: e Leandro tem reação hilariante - Big Brother
01:03

Pedro Jorge declara o seu amor a Marisa em voz alta: e Leandro tem reação hilariante

10:19
Na cama, aos beijos e amassos: foi assim que Liliana e Fábio começaram o dia - Big Brother
01:01

Na cama, aos beijos e amassos: foi assim que Liliana e Fábio começaram o dia

09:39
Ondulações? Fábio e Liliana trocam carícias debaixo dos lençóis, à frente de todos - Big Brother
01:10

Ondulações? Fábio e Liliana trocam carícias debaixo dos lençóis, à frente de todos

09:31
Revelado o Ranking de Popularidade dos comentadores: e há escolhas que geraram polémica em estúdio - Big Brother
02:50

Revelado o Ranking de Popularidade dos comentadores: e há escolhas que geraram polémica em estúdio

09:26
Sem dinheiro e sem alternativas: Ana Cristina explica a história por detrás do seu segredo - Big Brother
02:25

Sem dinheiro e sem alternativas: Ana Cristina explica a história por detrás do seu segredo

09:22
«Acabaste com o teu namorado para...»: Ana Cristina ataca Inês e Dylan perde as estribeiras - Big Brother
03:23

«Acabaste com o teu namorado para...»: Ana Cristina ataca Inês e Dylan perde as estribeiras

09:20
Ana «faz-se de vítima»? Mexerico agita a casa e chovem críticas: «Mas tu achas que és a única?» - Big Brother
03:54

Ana «faz-se de vítima»? Mexerico agita a casa e chovem críticas: «Mas tu achas que és a única?»

09:05
Beijos apaixonados e piropos atrevidos entre Pedro e Marisa: «Vais tomar banho?» - Big Brother
03:40

Beijos apaixonados e piropos atrevidos entre Pedro e Marisa: «Vais tomar banho?»

08:53
As imagens mais virais da semana: Bruno declara-se a Marisa sob o olhar atento de Pedro - Big Brother
03:02

As imagens mais virais da semana: Bruno declara-se a Marisa sob o olhar atento de Pedro

08:48
Não se resistem e correm risco! Pedro e Marisa dão beijo apaixonado no quarto, de porta aberta - Big Brother
00:33

Não se resistem e correm risco! Pedro e Marisa dão beijo apaixonado no quarto, de porta aberta

08:39
Pedro regista segredo: «Entrei na casa depois de uma votação na gala de estreia» - Big Brother
02:29

Pedro regista segredo: «Entrei na casa depois de uma votação na gala de estreia»

08:35
Teoria certeira! Leandro cada vez mais perto do segredo de Raquel - Big Brother
02:20

Teoria certeira! Leandro cada vez mais perto do segredo de Raquel

08:24
Pedro descai-se? A declaração inédita sobre Marisa que acabou com as dúvidas de Leandro e Marisa Susana - Big Brother
01:03

Pedro descai-se? A declaração inédita sobre Marisa que acabou com as dúvidas de Leandro e Marisa Susana

08:22
Imperdível. Pedro reage à 'pressão de Marisa Susana e Leandro: «Mas eu tenho cara de pai?» - Big Brother
02:52

Imperdível. Pedro reage à 'pressão de Marisa Susana e Leandro: «Mas eu tenho cara de pai?»

08:22
Quase a serem desmascarados! Leandro e Marisa Susana testam Pedro: «Têm dois segredos» - Big Brother
02:52

Quase a serem desmascarados! Leandro e Marisa Susana testam Pedro: «Têm dois segredos»

08:07
Só visto! Casa unida para vaiar Leandro: mas o concorrente não se deixa ficar - Big Brother
02:57

Só visto! Casa unida para vaiar Leandro: mas o concorrente não se deixa ficar

08:01
Discussão acesa! Leandro e Ana 'pegam-se' após Especial: «Estás a ridicularizar-me, a humilhar-me» - Big Brother
01:24

Discussão acesa! Leandro e Ana 'pegam-se' após Especial: «Estás a ridicularizar-me, a humilhar-me»

Marco Costa surpreende Carolina Pinto com o gesto mais romântico de todos

  • Secret Story
  • Há 2h e 4min
Marco Costa surpreende Carolina Pinto com o gesto mais romântico de todos - Big Brother

Carolina Pinto fez anos e Marco Costa surpreendeu-a com a maior prova de amor. Veja tudo.

Carolina Pinto celebrou esta quinta-feira, 6 de novembro, o seu aniversário e Marco Costa não deixou passar a data especial em branco.

Nas redes sociais, o pasteleiro partilhou um conjunto de fotografias com a noiva e a filha de ambos, Maria Emília, de dois anos. Mas foi a legenda daquela mesma publicação que derreteu tudo e todos.

«Hoje quero todos a mandar os parabéns para esta super Mulher! Hoje chegas aos 32 aninhos! Tenho muito orgulho em ti e no caminho bonito que estás a construir, e acima de tudo na mãe que és para os nossos filhos! Vê-los crescer com o teu exemplo é sem duvida o que mais me deixa feliz!», começou por escrever.

«Que a vida te sorria sempre como tu sorris para o mundo! Hoje é o teu dia, por isso vamos festejar Amo-te❤️», acrescentou, declarando o seu amor à companheira.

Carolina Pinto reagiu, emocionada, à publicação: «Meu amor , obrigada por tanto! ❤️ Por estares a meu lado sempre!».

Pode ver tudo aqui:

Temas: Carolina Pinto Marco Costa

