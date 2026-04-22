«O silêncio que fica quando a casa muda»: Carolina Pinto mostra-se como nunca após separação de Marco Costa

Noiva de Marco Costa passa por mudança corporal impressionante. Veja o antes e depois

A recente partilha de Carolina Pinto no Instagram está a gerar reações entre seguidores, numa altura em que a influenciadora atravessa um período delicado da sua vida pessoal, após a separação de Marco Costa.

Num texto longo e emotivo publicado na rede social, Carolina abriu o coração sobre as dificuldades emocionais que tem enfrentado, refletindo sobre a vulnerabilidade, a maternidade e a forma como algumas mudanças na vida deixam marcas profundas.

“A vida tem sido… um lugar difícil de explicar”, começa por escrever, num desabafo marcado por um tom introspectivo. A influenciadora admite que há dias em que “tudo pesa”, mas também momentos inesperados que a levam “a lugares bonitos” que não imaginava alcançar.

Sem referir diretamente o fim da relação com Marco Costa, Carolina deixa pistas sobre o impacto das mudanças recentes no seu quotidiano, falando sobre a adaptação a novas rotinas e às ausências que passaram a fazer parte da sua realidade. “Ninguém nos prepara para o silêncio que fica quando a casa muda. Para aprender a viver com ausências que não fazem sentido”, partilha.

A influenciadora, mãe de Vicente e Maria Emília, recorda também a intensidade da experiência da maternidade, assumindo que desde então tem sido “casa todos os dias, sem pausas nem intervalos”. Ainda assim, reconhece que algumas dores emocionais continuam a surgir de forma inesperada, mesmo quando se acredita estar mais preparado para enfrentá-las.

“Achamos que sabemos. Achamos que estamos mais fortes, mas quando acontece… volta a tocar onde dói”, escreve, refletindo sobre como o crescimento pessoal pode tornar as emoções ainda mais intensas.

Ao longo do texto, Carolina Pinto sublinha a importância de aceitar a vulnerabilidade como parte do processo de cura. “Ser vulnerável faz parte da vida e permitirmo-nos a isso também é um ato de coragem”, afirma.

Apesar do tom melancólico, a publicação termina com uma nota de esperança e resiliência. A influenciadora assume que está a viver “um dia de cada vez”, sem pressa de ultrapassar a dor, mas com a convicção de que o tempo ajudará a reorganizar sentimentos e rotinas.

“Há dias em que custa. Em que o tempo não passa. Em que tudo faz falta”, admite. Ainda assim, deixa claro que há uma força silenciosa que a mantém firme: “Porque há coisas que mudam… mas há uma que não: o amor não desaparece. Só se aprende a viver de outra forma.”