Sem ideias para entreter os mais pequenos? Pizza pode ser a solução e esta receita é infalível

Dias de 'chuva' como os que temos passado são muitas vezes impedimento para sair à rua com os mais pequenos e brincar ao livre, mas nem por isso têm de ser menos interessantes ou divertidos.

Carolina Pinto, noiva de Marco Costa, mostrou isso mesmo ao fazer uma pizza deliciosa em casa com a sua filha, a pequena Emília de três anos.

É fácil, rápido e uma forma deliciosa e diferente de entreter os mais pequenos, proporcionando-lhes um momento divertido, que vão adorar.

Veja o vídeo em baixo e delicie-se com este momento amoroso de mãe e filha: