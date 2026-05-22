Separações inesperadas: Marco Costa e Carolina Pinto não foram os únicos. Com eles o amor também não venceu

Os reality shows da TVI já deram origem a algumas das histórias de amor mais mediáticas da televisão portuguesa. Muitos casais nasceram dentro da casa mais vigiada do país e conquistaram o carinho do público. Outros, nasceram já fora da casa e das câmaras. No entanto, nem sempre os contos de fadas sobrevivem ao passar do tempo.

Nos últimos anos, várias separações acabaram por apanhar os seguidores de surpresa, sobretudo porque muitos destes casais aparentavam viver fases felizes e estáveis.

Um dos casos mais recentes e mais comentados é o de Carolina Pinto e Marco Costa. O casal mostrava frequentemente momentos de cumplicidade nas redes sociais e parecia atravessar uma fase bastante sólida da relação. A notícia do afastamento acabou, por isso, por surpreender muitos fãs, mas não é caso único.

Outro casal que ninguém esperava ver separado era Rita Almeida e Marcelo Palma. Os dois viveram uma relação muito acompanhada pelo público após o programa, mas acabaram por seguir caminhos diferentes.

Também Bárbara Parada e Francisco Monteiro foram alvo de grande atenção mediática. A química entre ambos conquistou os fãs e muitos acreditavam que a relação teria futuro a longo prazo. Ainda assim, o romance terminou, deixando os seguidores surpreendidos.

Entre os exemplos mais marcantes está igualmente o de Sónia Jesus e Vítor Soares, conhecidos pelo percurso de vários anos em conjunto e pela família que construíram. A separação gerou forte impacto junto do público que acompanhava o casal desde o início.

Já Bernardina Brito e Pedro Almeida viveram uma relação intensa, marcada por várias fases de altos e baixos, reconciliações e afastamentos. Apesar das tentativas para manterem a união, o relacionamento acabou por não resistir.

Outro casal muito acarinhado pelos fãs era formado por Cláudio Alegre e Cristiana Jesus. Casaram, construíram família e mostravam uma ligação forte nas redes sociais, tornando a separação ainda mais inesperada.

O mesmo aconteceu com Liliana Filipa e Daniel Gregório, outro dos casais mais populares nascidos em reality shows. Depois de anos juntos e de terem filhos em comum, o fim da relação acabou por surpreender muitos seguidores.

Ao longo dos anos, os reality shows da TVI provaram que o amor pode nascer diante das câmaras, mas também mostraram que a pressão mediática, a exposição pública e os desafios da vida fora da televisão acabam, muitas vezes, por colocar à prova até as relações que pareciam mais sólidas.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens dos casais em que o amor não vingou.