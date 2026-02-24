«Tela em branco»: Carolina Pinto faz partilha de peso depois da separação com Marco Costa e mostra a primeira fotografia da casa nova

Depois do anuncio público sobre a separação, Carolina Pinto postou hoje um marco importante da sua vida: uma nova casa.

Foi no passado dia 15 de fevereiro que Marco Costa recorreu à sua página de Instagram para partilhar um comunicado, assinado juntamente com Carolina Pinto, onde anunciavam o fim do noivado. A notícia fez correr muita tinta mas as evidências de uma vida em separado são cada vez maiores.

Quase dez dias depois do anúncio, Carolina Pinto para revelou uma nova mudança na sua vida. A ex-namoarad de Marco Costa mostrou algumas imagens da nova casa. Na partilha feita, a descrição não deixou margem para dúvidas de um recomeço: "Tela em branco.🤍"