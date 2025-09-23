Um bolo fácil e delicioso para fazer com os mais pequenos? Filha de Marco Costa mostra como e derrete corações

A cozinha da família de Marco Costa foi palco de ternura e criatividade. Desta vez, foi a pequena filha do pasteleiro e de Carolina Pinto quem roubou todas as atenções, ao lado da mãe, num vídeo publicado no Instagram.
Entre risos e cumplicidade, mãe e filha ensinaram a preparar um bolo de banana saudável, partilhando não apenas os ingredientes mas também os benefícios que este tipo de atividades trazem: desenvolvimento motor, autonomia, aprendizagem sensorial, linguagem, matemática… e, claro, muito vínculo afetivo.
“Falam vocês ou falo eu? 🥺”, escreveu Carolina Pinto na legenda, sublinhando o lado didático e divertido do momento, que rapidamente encantou os seguidores.
A receita simples pede apenas:
-
3 bananas maduras
-
4 ovos
-
1 iogurte natural
-
3 canecas de aveia
-
1/2 caneca de coco
-
Canela a gosto
-
2 colheres de fermento
A cereja no topo do bolo veio nos comentários, com Marco Costa a deixar uma mensagem carregada de orgulho:
“A minha herdeira e sucessora na pastelaria ❤️❤️❤️”
O vídeo tornou-se mais uma prova de que, para além do talento do pasteleiro, a paixão pela doçaria pode já estar a passar para a próxima geração.