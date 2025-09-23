Um bolo fácil e delicioso para fazer com os mais pequenos? Filha de Marco Costa mostra como e derrete corações

Dia do Pai: Marco Costa partilha momentos ternurentos com a filha em fotos encantadoras

A cozinha da família de Marco Costa foi palco de ternura e criatividade. Desta vez, foi a pequena filha do pasteleiro e de Carolina Pinto quem roubou todas as atenções, ao lado da mãe, num vídeo publicado no Instagram.

Entre risos e cumplicidade, mãe e filha ensinaram a preparar um bolo de banana saudável, partilhando não apenas os ingredientes mas também os benefícios que este tipo de atividades trazem: desenvolvimento motor, autonomia, aprendizagem sensorial, linguagem, matemática… e, claro, muito vínculo afetivo.

“Falam vocês ou falo eu? 🥺”, escreveu Carolina Pinto na legenda, sublinhando o lado didático e divertido do momento, que rapidamente encantou os seguidores.

A receita simples pede apenas:

3 bananas maduras

4 ovos

1 iogurte natural

3 canecas de aveia

1/2 caneca de coco

Canela a gosto

2 colheres de fermento

A cereja no topo do bolo veio nos comentários, com Marco Costa a deixar uma mensagem carregada de orgulho:

“A minha herdeira e sucessora na pastelaria ❤️❤️❤️”

O vídeo tornou-se mais uma prova de que, para além do talento do pasteleiro, a paixão pela doçaria pode já estar a passar para a próxima geração.