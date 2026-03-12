Após alvoroço na Internet, Carolina Pinto faz esclarecimento sobre tratamento que a mãe fez na Turquia

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

19:52
Clima aqueceu? Sara pede jantar privado com Hugo: «Voz, e o meu jantar e do Hugo?» - Big Brother
02:15

Clima aqueceu? Sara pede jantar privado com Hugo: «Voz, e o meu jantar e do Hugo?»

19:47
Jantar entre Hugo e Liliana corre pior do que o esperado e o concorrente faz pedido à Voz: «Deixe-me sair!» - Big Brother
01:44

Jantar entre Hugo e Liliana corre pior do que o esperado e o concorrente faz pedido à Voz: «Deixe-me sair!»

19:46
«Já me disseste amo-te muito...»: Hugo expõe conversa privada com Liliana - Big Brother
01:39

«Já me disseste amo-te muito...»: Hugo expõe conversa privada com Liliana

19:33
Casa «acorda» do avesso e Ricardo João não tem dúvidas de quem é o culpado - Big Brother
03:24

Casa «acorda» do avesso e Ricardo João não tem dúvidas de quem é o culpado

19:28
Diogo tenta convencer Ariana a dormir consigo e esta é a reação de Eva - Big Brother
03:10

Diogo tenta convencer Ariana a dormir consigo e esta é a reação de Eva

19:23
Jéssica e Liliana não se entendem e Sara garante: «Estou só à espera da primeira oportunidade» - Big Brother
03:25

Jéssica e Liliana não se entendem e Sara garante: «Estou só à espera da primeira oportunidade»

19:17
«Tu não percebes nada disto»: Diogo e Eva entram em conflito após revelação do segredo - Big Brother
04:01

«Tu não percebes nada disto»: Diogo e Eva entram em conflito após revelação do segredo

19:09
Concorrentes vencedores recebem pista durante a festa e Liliana atira: «É sobre o apagão...» - Big Brother
03:42

Concorrentes vencedores recebem pista durante a festa e Liliana atira: «É sobre o apagão...»

19:03
Liliana fica em lágrimas depois de ser altamente atacada pelos colegas: «Fazes mais falta lá fora» - Big Brother
02:19

Liliana fica em lágrimas depois de ser altamente atacada pelos colegas: «Fazes mais falta lá fora»

18:49
Catarina fica desolada após perceber que está nomeada com os «tubarões» - Big Brother
02:44

Catarina fica desolada após perceber que está nomeada com os «tubarões»

18:46
Segredo de Diogo descoberto. Concorrentes em busca da namorada do concorrente - Big Brother
04:26

Segredo de Diogo descoberto. Concorrentes em busca da namorada do concorrente

18:41
João Ricardo lança opinião de peso sobre sentimentos de Eva por João - Big Brother
01:58

João Ricardo lança opinião de peso sobre sentimentos de Eva por João

18:36
Diogo vai beijar Ariana para despistar o segredo? Estratégia cria dúvidas no casal - Big Brother
03:52

Diogo vai beijar Ariana para despistar o segredo? Estratégia cria dúvidas no casal

18:29
Mexerico sobre o teor da relação de Eva e João deixa concorrente em lágrimas: «Baixo nível!» - Big Brother
03:43

Mexerico sobre o teor da relação de Eva e João deixa concorrente em lágrimas: «Baixo nível!»

18:25
Hélder tenta acertar no segredo de Luzia. Será que a teoria estava certa? - Big Brother
02:04

Hélder tenta acertar no segredo de Luzia. Será que a teoria estava certa?

18:20
Última Hora: João chora pós dinâmica e o motivo está relacionado com Eva - Big Brother
02:34

Última Hora: João chora pós dinâmica e o motivo está relacionado com Eva

18:15
Ariana protagoniza momentos hilariantes com missão dada pela Voz - Big Brother
03:33

Ariana protagoniza momentos hilariantes com missão dada pela Voz

18:06
Luzia «encosta» Sara à parede com pergunta de peso: «(...) Catarina ou Jéssica?» - Big Brother
04:02

Luzia «encosta» Sara à parede com pergunta de peso: «(...) Catarina ou Jéssica?»

18:00
Quem é o mais e o menos protagonista do Secret Story 10? Estas são as opiniões dos comentadores e de Pedro - Big Brother
02:44

Quem é o mais e o menos protagonista do Secret Story 10? Estas são as opiniões dos comentadores e de Pedro

17:58
Comentadores falam do comportamento dos concorrentes desde que o segredo de Pedro foi descoberto - Big Brother
09:50

Comentadores falam do comportamento dos concorrentes desde que o segredo de Pedro foi descoberto

17:44
«Tive receio da imagem que pudesses estar a passar lá para fora»: Luzia é direta com Sara sobre «relação» com Hugo - Big Brother
06:54

«Tive receio da imagem que pudesses estar a passar lá para fora»: Luzia é direta com Sara sobre «relação» com Hugo

17:37
Norberto fica feliz com mexerico sobre ele mas o Hélder lança-lhe uma farpa: «Também não és isso tudo» - Big Brother
05:25

Norberto fica feliz com mexerico sobre ele mas o Hélder lança-lhe uma farpa: «Também não és isso tudo»

17:32
Ricardo João reage a mexerico e a grande antagonista intervém para concordar com ele - Big Brother
09:46

Ricardo João reage a mexerico e a grande antagonista intervém para concordar com ele

17:21
Hugo e Jéssica de costas voltadas com Liliana. Atitudes da concorrente são altamente repreendidas - Big Brother
08:45

Hugo e Jéssica de costas voltadas com Liliana. Atitudes da concorrente são altamente repreendidas

17:11
Mexerico tenso. Catarina está arrependida da amizade com Sara? - Big Brother
02:52

Mexerico tenso. Catarina está arrependida da amizade com Sara?

Acompanhe ao minuto

Após alvoroço na Internet, Carolina Pinto faz esclarecimento sobre tratamento que a mãe fez na Turquia

Após alvoroço na Internet, Carolina Pinto faz esclarecimento sobre tratamento que a mãe fez na Turquia - Big Brother

Carolina Pinto fez um esclarecimento público sobre o tratamento que a mãe fez na Turquia e que estava a preocupar os fãs.

Carolina Pinto viu-se obrigada a fazer um esclarecimento público, depois de ter revelado que a mãe tinha uma lado do rosto inchado depois de ter feito uma operação na Turquia para fazer um tratamento dentário.

Nas redes sociais, a ex-noiva de Marco Costa confidenciou que a mãe tinha inchado «muito de um do lado do rosto» e que, por esse motivo, fez um raio-X quando chegou a Portugal, para saber se estava tudo bem. 

A criadora de conteúdos digitais fez questão de revelar que se trata de uma consequência normal, depois de a partilha ter tido repercussões nas redes sociais. 

«Na minha partilha relatei um momento de preocupação normal de filha, perante um inchaço que surgiu alguns dias após a cirurgia. Algo que, como nos foi explicado, pode acontecer durante o processo normal de recuperação», explanou.

Carolina Pinto disse ainda que a mãe ficou muito feliz com o resultado do procedimento estético. «A verdade é simples: o tratamento correu bem. A minha mãe está a recuperar dentro da normalidade e está tudo bem. Isso é o que realmente importa», findou.

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

 

Relacionados

«Tela em branco»: Carolina Pinto faz partilha de peso depois da separação com Marco Costa e mostra a primeira fotografia da casa nova

Marco Costa repõe «a verdade» sobre a separação: «Não acabou porque alguém falhou»

Dias depois de anunciar separação, Marco Costa viaja com a ex-sogra. O motivo é inesperado

Ele cumpriu o sonho de ser pai com ela e o amor parecia inquebrável. Hoje chocaram o País com a separação

Carolina Pinto «afasta-se» das redes sociais e gera onda de preocupação. Mas há um motivo forte
Temas: Carolina Pinto Polemica

Fora da Casa

Bruno de Carvalho já perdeu 12 quilos e revela o que fez para o conseguir: «A opção foi…»

Bruno de Carvalho já perdeu 12 quilos e revela o que fez para o conseguir: «A opção foi…»

Há 3h e 56min
Francisco Monteiro faz promessa aos fãs e anuncia uma «surpresa»

Francisco Monteiro faz promessa aos fãs e anuncia uma «surpresa»

Hoje às 16:18
«Foram dias de pânico»: O relato inédito e assustador de Margarida e Gonçalo após regressarem do Dubai

«Foram dias de pânico»: O relato inédito e assustador de Margarida e Gonçalo após regressarem do Dubai

Hoje às 15:51
Francisco Monteiro viveu um verdadeiro pesadelo no Clássico. Revelados novos detalhes assustadores

Francisco Monteiro viveu um verdadeiro pesadelo no Clássico. Revelados novos detalhes assustadores

Hoje às 09:35
Amigos ou algo mais? Soraia Sousa abre o coração para falar sobre o Instrutor Joaquim

Amigos ou algo mais? Soraia Sousa abre o coração para falar sobre o Instrutor Joaquim

Ontem às 19:02
Marco Costa toma decisão de peso após anunciar separação: «Foi difícil»

Marco Costa toma decisão de peso após anunciar separação: «Foi difícil»

Ontem às 16:47
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

22 fev, 22:00
O impressionante antes e depois. Sara do Secret Story passou por mudança radical antes de entrar na casa

O impressionante antes e depois. Sara do Secret Story passou por mudança radical antes de entrar na casa

5 mar, 11:41
Popularidade: Há um trio de amigos no fim do ranking e um casal no início. Veja todas as posições

Popularidade: Há um trio de amigos no fim do ranking e um casal no início. Veja todas as posições

Hoje às 12:12
Profissão de Sara do Secret Story é tudo menos aquilo que se esperava. Conheça a história da concorrente

Profissão de Sara do Secret Story é tudo menos aquilo que se esperava. Conheça a história da concorrente

5 mar, 11:46
Especial do Secret Story muda de horas, mas promete! Cristina Ferreira faz revelação de peso

Especial do Secret Story muda de horas, mas promete! Cristina Ferreira faz revelação de peso

Hoje às 12:50
Ver Mais

Notícias

Após alvoroço na Internet, Carolina Pinto faz esclarecimento sobre tratamento que a mãe fez na Turquia

Após alvoroço na Internet, Carolina Pinto faz esclarecimento sobre tratamento que a mãe fez na Turquia

Há 1h e 14min
Bruno de Carvalho já perdeu 12 quilos e revela o que fez para o conseguir: «A opção foi…»

Bruno de Carvalho já perdeu 12 quilos e revela o que fez para o conseguir: «A opção foi…»

Há 3h e 56min
Francisco Monteiro faz promessa aos fãs e anuncia uma «surpresa»

Francisco Monteiro faz promessa aos fãs e anuncia uma «surpresa»

Hoje às 16:18
«Foram dias de pânico»: O relato inédito e assustador de Margarida e Gonçalo após regressarem do Dubai

«Foram dias de pânico»: O relato inédito e assustador de Margarida e Gonçalo após regressarem do Dubai

Hoje às 15:51
Especial do Secret Story muda de horas, mas promete! Cristina Ferreira faz revelação de peso

Especial do Secret Story muda de horas, mas promete! Cristina Ferreira faz revelação de peso

Hoje às 12:50
Ver Mais Notícias

Opinião

João Ricardo lança opinião de peso sobre sentimentos de Eva por João

João Ricardo lança opinião de peso sobre sentimentos de Eva por João

Há 1h e 44min
Última Hora: João chora pós dinâmica e o motivo está relacionado com Eva

Última Hora: João chora pós dinâmica e o motivo está relacionado com Eva

Há 2h e 5min
Quem é o mais e o menos protagonista do Secret Story 10? Estas são as opiniões dos comentadores e de Pedro

Quem é o mais e o menos protagonista do Secret Story 10? Estas são as opiniões dos comentadores e de Pedro

Há 2h e 25min
Comentadores falam do comportamento dos concorrentes desde que o segredo de Pedro foi descoberto

Comentadores falam do comportamento dos concorrentes desde que o segredo de Pedro foi descoberto

Há 2h e 27min
«É tudo jogo»: Opiniões dos comentadores dividem-se sobre o jogo de Hugo

«É tudo jogo»: Opiniões dos comentadores dividem-se sobre o jogo de Hugo

10 mar, 17:48
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Exclusivo! Pedro confessa que não esperava sair e aponta vencedor: «Foi tudo ali dentro»
02:06

Exclusivo! Pedro confessa que não esperava sair e aponta vencedor: «Foi tudo ali dentro»

10 mar, 01:39
De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado
00:22

De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado

8 mar, 19:38
Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas
06:49

Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas

6 mar, 22:02
Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso
00:40

Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso

6 mar, 19:42
Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher
06:06

Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher

5 mar, 22:27
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Após alvoroço na Internet, Carolina Pinto faz esclarecimento sobre tratamento que a mãe fez na Turquia

Após alvoroço na Internet, Carolina Pinto faz esclarecimento sobre tratamento que a mãe fez na Turquia

Há 1h e 14min
Comentadores falam do comportamento dos concorrentes desde que o segredo de Pedro foi descoberto
09:50

Comentadores falam do comportamento dos concorrentes desde que o segredo de Pedro foi descoberto

Há 2h e 27min
Hugo e Jéssica de costas voltadas com Liliana. Atitudes da concorrente são altamente repreendidas
08:45

Hugo e Jéssica de costas voltadas com Liliana. Atitudes da concorrente são altamente repreendidas

Há 3h e 4min
Mexerico tenso. Catarina está arrependida da amizade com Sara?
02:52

Mexerico tenso. Catarina está arrependida da amizade com Sara?

Há 3h e 14min
Eva não esconde ciúmes desta concorrente e faz pedido a Diogo: «Isso incomoda-me»
04:45

Eva não esconde ciúmes desta concorrente e faz pedido a Diogo: «Isso incomoda-me»

Há 3h e 35min
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Bruno de Carvalho submete-se a rigoroso tratamento e revela: "Já perdi 12 quilos"

Bruno de Carvalho submete-se a rigoroso tratamento e revela: "Já perdi 12 quilos"

Ontem às 19:31
Após morte do pai, Bruno de Carvalho abre o coração: "Nunca me esquecerei"

Após morte do pai, Bruno de Carvalho abre o coração: "Nunca me esquecerei"

Ontem às 10:59
Dúvida desfeita! João Moura Caetano e Luíza Abreu vão casar-se antes do nascimento da filha?

Dúvida desfeita! João Moura Caetano e Luíza Abreu vão casar-se antes do nascimento da filha?

Ontem às 07:58
Em direto, Luíza Abreu envia mensagem às filhas de Luciana Abreu... e emociona-se!

Em direto, Luíza Abreu envia mensagem às filhas de Luciana Abreu... e emociona-se!

10 mar, 18:58
Já não há dúvidas: este vai ser o nome da filha de João Moura Caetano e Luíza Abreu!

Já não há dúvidas: este vai ser o nome da filha de João Moura Caetano e Luíza Abreu!

10 mar, 18:51
Ver Mais Outros Sites