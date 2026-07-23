Carolina Pinto faz mudança de visual. Mas há uma história marcante por trás: «Nunca mais me vou esquecer...»

Carolina Pinto decidiu dar um novo rumo ao visual e o resultado já está a conquistar os seguidores nas redes sociais.

A influenciadora surgiu com o cabelo visivelmente mais curto e num tom de loiro mais claro, apostando num look fresco e luminoso para esta fase do verão.

A mudança não passou despercebida e os elogios multiplicaram-se na caixa de comentários, com muitos fãs a destacarem que Carolina está "Linda linda, adoro ♥️" e que o novo visual lhe assenta na perfeição "Que linda..ainda mais linda".