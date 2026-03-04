Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Sensualidade sem igual! Estas são as concorrentes do Secret Story fora da casa. As imagens deixam qualquer um boquiaberto

Sensualidade sem igual! Estas são as concorrentes do Secret Story fora da casa. As imagens deixam qualquer um boquiaberto - Big Brother

A décima edição do Secret Story promete emoções fortes, mas cá fora as protagonistas já mostravam que não passam despercebidas. Reunimos imagens que revelam a vida antes do programa e um lado mais sexy que está a incendiar a internet.

A décima edição do Secret Story trouxe uma Casa inovadora, que observa, reage e interfere no jogo, mas cá fora a história destas concorrentes também merece destaque. Antes de enfrentarem nomeações, estratégias e confrontos, já tinham vidas preenchidas, carreiras definidas e uma forte presença nas redes sociais.

De Catarina, feminista assumida e personalidade forte, a Diana Dora, picheleira orgulhosa do seu percurso numa área maioritariamente masculina, passando por Eva, terapeuta da fala impossível de ignorar, ou Liliana, empresária emigrante que construiu o próprio negócio na Suíça, todas mostram diferentes formas de viver a feminilidade e a confiança.

As fotografias agora recuperadas revelam poses ousadas, sorrisos confiantes e uma atitude destemida que não deixa ninguém indiferente. Se dentro da Casa enfrentam adversários e uma estrutura cheia de mistérios, fora dela já enfrentavam o mundo com personalidade e muita presença.

Uma coisa é certa: antes mesmo de cruzarem a porta do Secret Story 10, estas mulheres já sabiam como captar todas as atenções. E as imagens falam por si.

Percorra toda a galeria e veja as melhores fotografias
