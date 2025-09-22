Famoso ator que morreu era amigo próximo de concorrente do Secret Story 9

Jogou no Benfica e foi 'rival' de Cristiano Ronaldo. Agora, é concorrente do Secret Story 9

Bruno Simão é um dos concorrentes do Secret Story 9 e tem sido também um dos mais adorados pelos colegas, pela sua empatia e espírito de liderança. Não é segredo para ninguém que o ex-futebolista, de 40 anos, foi jogador do Benfica e de outros tantos clubes nacionais e internacionais, o que fez com que conhecesse figuras incontornáveis desse Universo, mas era também um dos grandes amigos de um famoso ator da TVI que já faleceu.

O antigo atleta era amigo próximo de Rodrigo Menezes, que morreu a 4 de outubro de 2014. Nas redes sociais, tem até algumas publicações dedicadas ao ator. Entretanto, Bruno Simão apagou a sua conta de Instagram, mas pode ver as imagens que comprovam essa ligação na nossa galeria

Concorrente do Secret Story já foi 'rival' de Cristiano Ronaldo

O ex-atleta foi jogador do Benfica, mas também passou por vários clubes Europeus e do panorama nacional, entre eles Os Belenenses, Slovan Bratislava, Dinamo de Bucareste, Khazar, Casa Pia e Atlético CP.

Na sua carreira desportiva, chegou a defrontar Cristiano Ronaldo, quando ambos faziam parte dos escalões jovens do Benfica e Sporting, respetivamente. Os dois foram ainda colegas na seleção nacional Sub-17.

Além disso, Bruno Simão já privou com o astro do futebol mundial Ronaldinho Gaúcho, é amigo pessoal do ex-treinador do Sporting Rúben Amorim.

Fique ainda a conhecer o perfil do novo concorrente do Secret Story:

Pai de três filhas, considera-se competitivo e direto, não gosta de perder e entra agora no campo dos segredos para ganhar. Para si, esta é a oportunidade de marcar o golo da sua vida.