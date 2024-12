Amigo de Diogo Alexandre comenta relação do concorrente com Renata: «Tem um carinho especial. A Renata também gosta dele»

No «Dois às 10», a gala do «Secret Story» é já no domingo e com ela chega mais uma expulsão. No programa desta manhã de dia 11 de novembor, marcaram presença familiares dos nomeados para comentar como têm sido os últimos dias de quem pode vir a sair da casa mais misteriosa do país.

No programa, estiveram presentes Sandra Onofre, mãe do concorrente Gonçalo, Artur Palma, pai do concorrente Marcelo e Bruno Correia, amigo do concorrente Diogo Alexandre.

Questionado por Cristina Ferreira sobre o que pensa do jogo do amigo, Bruno Correia afirmou: «Acho que ele continua no topo ainda, nos mais gostados». O convidado afirmou que sente que o amigo não tem noção da 'força' que tem dentro do jogo e assumiu preocupação: «Ele no início estava muito fragilizado, mas atualmente achamos que está mais forte porque vai tendo alguma noção».

«O Diogo é muito de afeto. Ele acha que toda a gente é amiga dele. Ele trata assim os amigos. Ganha à vontade com as pessoas muito rapidamente»

Durante a conversa, o amigo de Diogo Alexandre foi confrontado com a temática de um possível 'carinho' especial de Diogo por Renata.

«Ele gosta da Renata?», perguntou a apresentadora. A resposta foi: «Acredito que ele tenha um carinho especial pela Renata. Tenho a certeza que sim. Apaixonado não (...) A Renata utiliza o Diogo para fazer ciúmes ao Maycon. Ela gosta do Diogo».

Veja o vídeo.