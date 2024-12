Amor ou missão? Diogo Alexandre revela o que sente por Renata: «A verdade é que tenho um carinho especial...»

Que estilo! Veja as melhores fotos de Maycon, o concorrente que conquistou o coração de Renata no Secret Story

Diogo Alexandre recebeu uma missão e ficámos a saber que foi bem sucedida! O concorrente tinha que convencer Maycon de que se sentia atraído pela 'amiga especial' do colega, Renata. Além de Maycon, toda a casa ficou a par desta suposta atração existir, mas sem saber que é missão...

Mas será que tem uma ponta de verdade?

Durante o Especial de sexta-feira, dia 29 de novembro, apresentado por Maria Botelho Moniz, o concorrente conversou com a 'Voz' sobre o tema. O jogador afirmou que o anfitrião da casa 'toca sempre em temas interessantes' e que parece que lhe 'lê os pensamentos', dando a entender que afinal esta atração poderá não ser 100% missão: «Tenho um carinho especial pela Renata...».

Rapidamente o concorrente realçou: «Não a nível amoroso!».

«De alguma forma acabei por me deixar levar (...) A Renata foi muito compreensiva. O Maycon ficou desconfortável», comentou Diogo Alexandre sobre a missão.

A missão foi bem-sucedida e o concorrente ganhou mil euros.

Relembre-se de que Diogo Alexandre é mórmon e fez um voto de castidade, sendo esse o seu segredo.

Mais sobre o momento em que Diogo Alexandre conversou com Renata sobre a 'paixoneta'...

No Secret Story - Casa dos Segredos, Diogo Alexandre conversou a «sós» com Renata, afirmando que se sente atraído pela concorrente. Os dois têm uma conversa sincera e aberta, o que ninguém sabe é o mórmon está em missão . Saiba mais aqui!

Diogo Alexandre continua a cumprir a sua missão secreta de fingir uma atração por Renata. Foi nesta manhã de dia 29 de novembro, sexta-feira, que conversou com a concorrente sobre os seus alegados sentimentos.

Durante a conversa, o concorrente enumerou os motivos que fizeram com que começasse a criar supostos sentimentos pela antagonista. Diogo Alexandre revelou ainda a conversa que teve com Maycon, amigo especial de Renata, sobre o assunto: «Fiquei gelado...».

Renata, sem saber que o colega está em missão, reagiu de imediato: «Se for real, agradeço por me estares a dizer (...) Não se escolhe de quem se gosta (...) Se fizer alguma coisa que te magoe podes dizer».

«Eu gosto do Maycon como deves imaginar», afirmou Renata, mostrando não haver reciprocidade face aos 'sentimentos' do até agora rival.

«Nunca na vida, se estivesse solteira e sem ninguém, iria fechar a porta»

Numa troca de palavras sinceras, Renata disse ainda algo inédito ao colega: «Por muito que me enerves, eu tenho um carinho especial por ti (...) Rio-me imenso contigo. Lá fora vamos ser mesmo amigos, mais que não seja para gozar contigo (...) Vais ter que me esquecer».

«Espero que não seja jogo, porque isso é muito feio (...) O amor é uma coisa que não se deve brincar»

E esta foi a reação de Maycon, 'amigo especial' de Renata...

Maycon, claramente incomodado, partilhou os seus pensamentos com Heitor, criticando a postura de Diogo Alexandre e expressando a sua irritação, considerando que tudo não passa de uma missão: «Eu ponho todas as coisas em cima da mesa e, se não for missão, eu olho para ele e vejo um jogador fraquíssimo. Estás sem nada, estavas com o cu apertado desta semana ires a nomeações, ele próprio admitiu, e agora não tens nada porque o João está saturado de ti e tenta evitar ao máximo os assuntos contigo, a Renata querendo ou não baixou muito tudo o que tinha para dar a ele e até fala com ele, já está tudo a cagar-se para ele», desabafou Maycon.

O concorrente da Nazaré foi ainda mais longe ao analisar a possível estratégia de Diogo: «Se o pica-miolos não funciona, a única coisa que eu vejo é pegar num assunto que ele acha que a cena dos casais está fixe, deixa-me envolver aqui numa para ficar na ribalta mais um bocado».

Além disso, Maycon mostrou-se preocupado com o impacto que Diogo pode estar a ter na sua relação com Renata, que considera ser uma "amiga especial". Segundo ele, o comportamento de Diogo é uma forma de interferir e perturbar a relação: «Está a meter-se na minha relação com a Renata e a azucrinar a minha cabeça com esse suposto interesse pela minha amiga especial».