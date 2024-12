«Estamos a dar o prémio ao Diogo Alexandre», Rita assume que o 'papel de vítima' poderá conduzir à vitória de Diogo

Imperdível! Como é Diogo Alexandre fora do Secret Story? Veja as fotografias do concorrente

Rita foi a concorrente expulsa do Secret Story - Casa dos Segredos na gala do último domingo, 8 de dezembro. Como habitual, na primeira semana após a expulsão, a jovem esteve no programa Goucha, onde conversou com Manuel Luís Goucha. A ex-concorrente já está a par de tudo o que se passa cá fora e da posição Ruben perante momento tenso na gala. Numa conversa sobre a vida, o amor e o jogo, não deixou nada por dizer.

Sobre Diogo Alexandre...

Rita afirmou que ao sair, ficou surpresa ao descobrir que Marcelo e João Ricardo não têm tanta 'força' cá fora quanto os concorrentes pensam que têm. Para vencedor, aponta Diogo Alexandre, que considera ser 'a vítima da casa' desde o início: «Toda a gente aponta o Diogo como a vítima».

«O prémio estamos a dar para o Diogo. Neste momento o prémio estamos a dar ao Diogo Alexandre»

Ainda assim, acredita que apesar de 'vítima', não se pode tirar o mérito ao jogador. Para vencedor, além de Diogo, Rita acredita que outro possível vencedor poderá ser Gonçalo.