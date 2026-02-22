Quem são os novos concorrentes do Secret Story? As histórias mais marcantes de cada um

Ao Minuto

00:55
Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu - Big Brother
11:27

Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu

00:46
Dois casais, um caso do passado e dois voluntários a falsos namorados: Os pontos altos da estreia do Secret Story - Big Brother

Dois casais, um caso do passado e dois voluntários a falsos namorados: Os pontos altos da estreia do Secret Story

00:41
Acabou de acontecer o primeiro barraco do Secret Story 10! Veja as imagens - Big Brother
06:08

Acabou de acontecer o primeiro barraco do Secret Story 10! Veja as imagens

00:34
Lista de segredos fechada! Conheça mais alguns segredos desta edição - Big Brother
01:26

Lista de segredos fechada! Conheça mais alguns segredos desta edição

00:30
«Fui atropelado pelo metro»: Todos os segredos do Secret Story que nos deixaram de boca aberta - Big Brother

«Fui atropelado pelo metro»: Todos os segredos do Secret Story que nos deixaram de boca aberta

00:29
«Se tiver de tirar a roupa eu tiro»: Hugo é o concorrente que toma dois banhos por dia - Big Brother
05:59

«Se tiver de tirar a roupa eu tiro»: Hugo é o concorrente que toma dois banhos por dia

00:23
Caio entrou no Secret Story 10 e já recebeu uma missão secreta! Saiba tudo - Big Brother
03:53

Caio entrou no Secret Story 10 e já recebeu uma missão secreta! Saiba tudo

00:15
Norberto entrou e já recebeu um desafio intenso! Veja as imagens - Big Brother
05:10

Norberto entrou e já recebeu um desafio intenso! Veja as imagens

00:14
Há um artista de Beatbox na Casa. Vem do Brasil e já privou com as maiores estrelas do País (e do mundo) - Big Brother

Há um artista de Beatbox na Casa. Vem do Brasil e já privou com as maiores estrelas do País (e do mundo)

00:12
«Sou sempre a mais bonita»: Conheça Sara, a bailarina do Secret Story 10 - Big Brother
02:43

«Sou sempre a mais bonita»: Conheça Sara, a bailarina do Secret Story 10

23:54
Secret Story: Bruna Gomes de boca aberta com segredo bombástico: «Fui operado ao pénis no dia apagão» - Big Brother

Secret Story: Bruna Gomes de boca aberta com segredo bombástico: «Fui operado ao pénis no dia apagão»

23:50
Cristina Ferreira partilha novidades incríveis: «Esta semana vai ser diferente de tudo o que já viu até hoje» - Big Brother
01:05

Cristina Ferreira partilha novidades incríveis: «Esta semana vai ser diferente de tudo o que já viu até hoje»

23:47
No confessionário, Liliana revela o seu segredo e tem a ver com o de um ex-concorrente! - Big Brother
02:30

No confessionário, Liliana revela o seu segredo e tem a ver com o de um ex-concorrente!

23:45
Há um segredo que deixou o estúdio inteiro a rir: «Fui operado ao pénis no dia do apagão» - Big Brother
02:14

Há um segredo que deixou o estúdio inteiro a rir: «Fui operado ao pénis no dia do apagão»

23:42
«Fui atacado por uma gaivota»: Tiago é um dos novos concorrentes do Secret Story 10 - Big Brother
04:51

«Fui atacado por uma gaivota»: Tiago é um dos novos concorrentes do Secret Story 10

23:42
Casa do Secret Story esconde frases icónicas. E a “presença” da nossa “Vera Saramaga” não podia faltar - Big Brother

Casa do Secret Story esconde frases icónicas. E a “presença” da nossa “Vera Saramaga” não podia faltar

23:36
A reação imperdível de Liliana ao ver o marido entrar no Secret Story 10 - Big Brother
03:15

A reação imperdível de Liliana ao ver o marido entrar no Secret Story 10

23:32
Diana Dora é a picheleira do Secret Story 10! Saiba que profissão é esta - Big Brother
04:38

Diana Dora é a picheleira do Secret Story 10! Saiba que profissão é esta

23:27
Acabaram de se conhecer e já há química? Veja a entrada de Ana e Ricardo João - Big Brother
04:39

Acabaram de se conhecer e já há química? Veja a entrada de Ana e Ricardo João

23:22
Simplicidade e sofisticação: Cristina Ferreira brilha na gala de estreia do Secret Story - Big Brother

Simplicidade e sofisticação: Cristina Ferreira brilha na gala de estreia do Secret Story

23:22
Mulher no Norte, com profissão de homens: Chegou a Picheleira do Secret Story. O que é? Nós explicamos - Big Brother

Mulher no Norte, com profissão de homens: Chegou a Picheleira do Secret Story. O que é? Nós explicamos

23:22
Conheça Ana, a Gerontóloga desta edição do Secret Story 9 - Big Brother
01:29

Conheça Ana, a Gerontóloga desta edição do Secret Story 9

23:20
Ricardo João afirma ser bonito e que «sempre foi uma luta»: Conheça o novo concorrente - Big Brother
05:21

Ricardo João afirma ser bonito e que «sempre foi uma luta»: Conheça o novo concorrente

23:14
Um segredo inacreditável! Conheça mais segredos do Secret Story 10 - Big Brother
01:14

Um segredo inacreditável! Conheça mais segredos do Secret Story 10

23:13
Na cor da paz: Cristina Ferreira mais elegante do que nunca na estreia do Secret Story 10 - Big Brother

Na cor da paz: Cristina Ferreira mais elegante do que nunca na estreia do Secret Story 10

Acompanhe ao minuto

Quem são os novos concorrentes do Secret Story? As histórias mais marcantes de cada um

Quem são os novos concorrentes do Secret Story? As histórias mais marcantes de cada um - Big Brother

O que escondem os novos concorrentes do Secret Story? Isto é tudo o que precisa saber sobre eles

A Casa dos Segredos está de volta com mais uma edição marcante. As surpresas são muitas e a lista de concorrentes está apresentada. Entram todos na casa mais vigiada do País a esconder um importante segredo. O mistério já começou.

O leque de participantes é diversificado e promete dar muito que falar. Os novos concorrentes do Secret Story trazem histórias de vida surpreendentes, têm profissões inesperadas e perfis que já estão a despertar curiosidade.

Nas suas histórias de vida, há vários detalhes que importa reter. Fique agora a conhecer cada novo concorrente do Secret Story ao pormenor:

E percorra a galeria e veja as imagens dos concorrentes. 

Luzia 

Contabilista, Luzia é comunicativa, intensa e sem filtros.  Garante que não há ninguém que a bata em energia, determinação e conteúdo.

Confessa que vem para a casa resgatar alguma da loucura que foi perdendo pela vida fora. Diz que é racional, íntegra e que raramente chora.

Quer fugir à rotina e garante que “a Luzia a ser Luzia” vai marcar os portugueses para sempre. Não procura o amor, mas se aparecer um Jason Momoa… não responde por si. 

Está a votos na app para perceber se entra ou não na Casa do Secret Story. 

Eva 

Terapeuta da fala, formou-se em Leiria e descreve-se como uma pessoa impossível de ignorar.

Confessa que mesmo que não diga o que pensa, as suas expressões não deixam margem para dúvidas.  É independente e muito segura do que quer.

Desorganizada nas tarefas domésticas, mas determinada na vida, admite ter défice de atenção e ser mandona. Promete levar humor e muita energia. Segredo: namoro há 5 anos com um dos concorrentes da casa (Diogo). 

Diogo

Jogador de futebol, Diogo é extrovertido, falador e assume-se teimoso e dono da razão. Contra tudo e todos, deixou o trabalho numa corticeira para apostar na carreira desportiva, porque prefere arriscar a arrepender-se do que não fez.

Garante que não hesita quando acredita numa oportunidade e o seu espírito competitivo encontra-se presente em tudo o que faz. Promete frontalidade e jogo direto. Segredo: A minha namorada está na casa (Eva)

João

Antigo jogador de basquetebol e formado em Gestão, João encontrou no wrestling a sua verdadeira paixão, onde é conhecido como “Golden Boy”. Impõe respeito pela estatura, mas garante que é muito mais do que os estereótipos sugerem. Focado e intenso, garante não tolerar faltas de respeito. O grande objetivo é conquistar o prémio e dar mais visibilidade à sua carreira

Jéssica

Empresária no ramo da cosmética, divide a vida entre Portugal e a China, onde vive com o noivo, jogador de futebol. Mãe de dois filhos, Jéssica entra na Casa determinada a conquistar o prémio e a viver o seu sonho. Extrovertida, frontal e dona de uma gargalhada inconfundível, não tem medo do cancelamento nem de dizer o que pensa. Diz ser obcecada por organização e limpeza, vaidosa e promete não passar despercebida.

 

Catarina

Licenciada em Ciências da Comunicação, Catarina trabalhou num supermercado e ajuda no café da família. Feminista assumida, não fica calada perante injustiça. Odeia gritos, principalmente se for um homem a falar com uma mulher. Competitiva desde sempre, praticou várias modalidades quando era jovem.  Tem uma personalidade forte e impulsiva. Acredita que é o momento certo para entrar e sabe que vai ser notada desde o primeiro instante.

 

Liliana

Massagista e empresária, a Liliana diz ser carismática e muito impulsiva. Emigrou jovem e construiu o próprio negócio depois de uma fase difícil, mostrando resiliência e ambição. Odeia monotonia e, quando sente a vida parada, agita as águas, para o bem e para o mal. Transparente, intensa e com o coração ao pé da boca, admite que já cometeu erros, mas orgulha-se de ter ido à luta e superado tudo. Promete polémica e emoção dentro da Casa.

 

Ricky

Gerente de armazém na Suíça, Ricky define-se como uma pessoa emocionalmente forte e muito difícil de abalar. Cresceu entre a Suíça e Portugal, e aprendeu cedo a desenrascar-se sozinho. Reservado e estratégico, prefere agir pela calada e só reage quando tem motivos. Divertido quando ganha confiança, o seu maior sonho é ser DJ. Entra para jogar com cabeça fria e mostrar que é mais do que aparenta.

 

Hélder

Formado em Osteopatia, medicina e reabilitação desportiva, ex-tenente do Exército e ex-modelo, o Hélder assume-se como alguém carismático e único que já fez um pouco de tudo na vida. Teve uma infância desafiante e afirma que tinha tudo para se perder, mas escolheu outro caminho. Solteiro e focado em si, garante que em tudo o que entra é para vencer. Determinado, competitivo e vaidoso, quer marcar pela diferença dentro e fora da Casa.

 

Ariana

Formada em Hotelaria, Ariana foi, empregada de mesa, cozinheira e assistente de bordo. Engraçada e muito expressiva, Ariana é conhecida pela boa energia e frontalidade. Vive com os pais e o irmão e está solteira porque acredita que ainda não encontrou alguém digno de se entregar a 100%. Já jogou futebol e diz que o seu lema de vida é aproveitar todos os dias para fazer o que mais gosta, no Secret Story não será diferente.

 

Pedro

Recém-formado em Turismo, já trabalhou como segurança, mas percebeu que queria outro caminho. Teve uma infância e adolescência desafiantes, mas tudo o que viveu tornou-o mais forte e resiliente. Alegre, brincalhão, assume que as suas piadas podem irritar alguns colegas. Entra para ganhar, provar o seu valor e fazer a diferença.

 

Ricardo João

Bartender e gestor de um bar nos Países Baixos, Ricardo entra com uma certeza: é para ganhar. Descontraído, vaidoso e muito preocupado com o seu cabelo, garante que não vem para ser só mais um. É romântico e adora apaixonar-se. Confessa que a mãe é a sua maior fã.  Com a vida amorosa mais parada, quer agitar o jogo e não deixar ninguém indiferente, garantindo que à sua volta não vai existir silêncio.

 

Ana

Gerontóloga, dedica-se a cuidar de idosos, mas garante que chegou a hora de cuidar de si própria. É sensível, divertida e muito chorona, mas diz que também sabe ser bruta quando perde a paciência. Acredita no amor e acredita que o seu príncipe encantado anda por aí. Transparente e justa, não suporta julgamentos nem pessoas que vivem a vida dos outros em vez da sua.

 

Diana Dora

Picheleira, adora o que faz e orgulha-se de conquistar o seu lugar numa profissão maioritariamente masculina. Afirma que como uma grande mulher do Norte, tem sempre as palavras certas na hora certa. Divorciada, Diana é uma mãe dedicada e o maior desafio vão ser as saudades. Vive atualmente uma relação feliz e estável. Adora cantar fado. Mulher de garra, Diana Dora é genuína, frontal e pronta para enfrentar qualquer desafio dentro da Casa.

 

Tiago

Dinâmico e com mil ideias por segundo, Tiago divide-se entre vários projetos, entre eles, destacam-se as aulas de skate, de surf, a música e o trabalho na fábrica de enchidos do pai. Impulsivo, engraçado, diz que vê a vida de forma diferente da maioria. Espiritual e cheio de histórias improváveis, já superou vários desafios que o tornaram numa pessoa resiliente e sonhadora. Entra para ser único, divertir e mostrar que nunca houve ninguém como ele na Casa.

 

Sara

Esteticista de profissão, Sara apresenta-se sempre com imagem irrepreensível e postura confiante. Vive com o filho e com a mãe. É vaidosa e muito organizada. Praticou ballet durante 11 anos e habituou-se a lutar sempre pelo primeiro lugar em todas as competições que entrou. Há quem a ache arrogante, mas Sara define-se como direta e sem papas na língua. Intensa, entra para ser protagonista e o centro das atenções.

 

Norberto

Responsável por uma residência universitária no Porto com mais de 400 estudantes, assume-se como um verdadeiro chefe de equipa. É Diogo Norberto, mas todos o tratam por Norberto, nome que combina com a sua personalidade irreverente e única. Extrovertido, vaidoso e sempre pronto a animar, promete ser a alma da Casa. Romântico e “de uma mulher só”, acredita que o 10 é o seu número da sorte.

Caio

Artista de beatbox e criador de projetos sociais, mudou-se recentemente para Portugal. Promete levar o beatbox para a Casa e diz que será essa será sua arma para o bem e para o mal. Divertido, enérgico e intenso nas relações, está solteiro e confessa que se apaixona com facilidade. Tranquilo, assume ser um pouco desorganizado e não tem paciência para pessoas chatas e mal-humoradas.

 

Hugo

Empresário na área dos eventos, organiza festas e sunsets. Carismático e confiante, garante que vai conquistar o público, principalmente o feminino. Extremamente preocupado com a sua imagem diz ser muito competitivo, estratégico e acredita que tem perfil de líder dentro da Casa. Não procura confrontos, mas mantém-se firme nas suas decisões. Entra determinado a jogar forte.

Temas: Casa dos Segredos Jogadores

Mais Vistos

Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

Ontem às 22:00
Célia do primeiro Big Brother está de luto. A mensagem de despedida está a comover as redes sociais

Célia do primeiro Big Brother está de luto. A mensagem de despedida está a comover as redes sociais

Ontem às 18:18
Lembra-se de Célia e Telmo do 1º Big Brother? Têm dois filhos e não vai acreditar como estão crescidos

Lembra-se de Célia e Telmo do 1º Big Brother? Têm dois filhos e não vai acreditar como estão crescidos

24 set 2025, 11:29
Marisa e Pedro Jorge brilharam na gala TVI. Mas foi o vestido dela que roubou as atenções

Marisa e Pedro Jorge brilharam na gala TVI. Mas foi o vestido dela que roubou as atenções

Ontem às 03:35
Fábio responde com toda a verdade sobre relação com Liliana: «Acabámos (...) O que acontecer será partilhado»

Fábio responde com toda a verdade sobre relação com Liliana: «Acabámos (...) O que acontecer será partilhado»

20 fev, 16:55
Ver Mais

Notícias

Dois casais, um caso do passado e dois voluntários a falsos namorados: Os pontos altos da estreia do Secret Story

Dois casais, um caso do passado e dois voluntários a falsos namorados: Os pontos altos da estreia do Secret Story

Há 2h e 36min
«Fui atropelado pelo metro»: Todos os segredos do Secret Story que nos deixaram de boca aberta

«Fui atropelado pelo metro»: Todos os segredos do Secret Story que nos deixaram de boca aberta

Há 2h e 52min
Há um artista de Beatbox na Casa. Vem do Brasil e já privou com as maiores estrelas do País (e do mundo)

Há um artista de Beatbox na Casa. Vem do Brasil e já privou com as maiores estrelas do País (e do mundo)

Há 3h e 8min
Secret Story: Bruna Gomes de boca aberta com segredo bombástico: «Fui operado ao pénis no dia apagão»

Secret Story: Bruna Gomes de boca aberta com segredo bombástico: «Fui operado ao pénis no dia apagão»

Há 3h e 28min
Casa do Secret Story esconde frases icónicas. E a “presença” da nossa “Vera Saramaga” não podia faltar

Casa do Secret Story esconde frases icónicas. E a “presença” da nossa “Vera Saramaga” não podia faltar

Há 3h e 40min
Ver Mais Notícias

Opinião

Márcia Soares confirma apoio de Francisco Monteiro na sua nova aventura

Márcia Soares confirma apoio de Francisco Monteiro na sua nova aventura

16 jan, 12:04
Cadeira quente em estúdio! Ana Cristina e Fábio pegam-se por causa de Liliana: «Eu nunca disse isso»

Cadeira quente em estúdio! Ana Cristina e Fábio pegam-se por causa de Liliana: «Eu nunca disse isso»

31 dez 2025, 18:44
Ex-concorrentes discutem postura de Liliana com Fábio e Zé: «Passado uma semana, enfiou-se na cama...»

Ex-concorrentes discutem postura de Liliana com Fábio e Zé: «Passado uma semana, enfiou-se na cama...»

31 dez 2025, 18:40
«Se ela fica assim por um perfume, acho que era perigosíssimo...»: Marisa Susana lança farpa a Marisa

«Se ela fica assim por um perfume, acho que era perigosíssimo...»: Marisa Susana lança farpa a Marisa

31 dez 2025, 18:05
«Palavras de calibre tão baixo»: Fábio implacável após discussão de Liliana e Pedro sobre o ex-noivo Zé

«Palavras de calibre tão baixo»: Fábio implacável após discussão de Liliana e Pedro sobre o ex-noivo Zé

31 dez 2025, 17:35
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

Ontem às 20:17
«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado
00:51

«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado

Ontem às 19:33
Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

Ontem às 19:10
Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado
00:29

Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado

Ontem às 18:45
Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

Ontem às 09:30
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

Ontem às 20:17
«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado
00:51

«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado

Ontem às 19:33
Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

Ontem às 19:10
Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado
00:29

Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado

Ontem às 18:45
Célia do primeiro Big Brother está de luto. A mensagem de despedida está a comover as redes sociais

Célia do primeiro Big Brother está de luto. A mensagem de despedida está a comover as redes sociais

Ontem às 18:18
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia
02:44

«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia

20 fev, 23:29
Nas redes sociais não se fala de outra coisa: Abdominais de Soraia Sousa dão nas vistas
22:08

Nas redes sociais não se fala de outra coisa: Abdominais de Soraia Sousa dão nas vistas

20 fev, 16:04
Recrutas surpreendem os Instrutores e o Comandante com dedicatórias e Maria Botelho Moniz emociona todos com discurso de peso
09:56

Recrutas surpreendem os Instrutores e o Comandante com dedicatórias e Maria Botelho Moniz emociona todos com discurso de peso

19 fev, 22:28
«Juntos uma vez, juntos para sempre»: O maravilhoso discurso final do Comandante Moutinho
05:38

«Juntos uma vez, juntos para sempre»: O maravilhoso discurso final do Comandante Moutinho

19 fev, 16:39
Um dos momentos mais arrepiantes da 1ª Companhia. Instrutor Marques despede-se dos recrutas com forte dedicatória e 50 flexões
03:22

Um dos momentos mais arrepiantes da 1ª Companhia. Instrutor Marques despede-se dos recrutas com forte dedicatória e 50 flexões

19 fev, 16:28
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Que doloroso é escrever estas palavras": Célia Ferreira, do "Big Brother", recebe triste notícia!

"Que doloroso é escrever estas palavras": Célia Ferreira, do "Big Brother", recebe triste notícia!

Ontem às 13:34
Marta Cardoso recorda fase conturbada: "Não conseguia dormir"

Marta Cardoso recorda fase conturbada: "Não conseguia dormir"

20 fev, 15:45
Ex-concorrente do «Big Brother» toma decisão importante: «Chorei pela coragem que tive»

Ex-concorrente do «Big Brother» toma decisão importante: «Chorei pela coragem que tive»

20 fev, 14:34
O que muitos querem saber: Marta Cardoso faz revelações sobre Zé Maria!

O que muitos querem saber: Marta Cardoso faz revelações sobre Zé Maria!

20 fev, 13:29
Em dia especial, Marcia Soares abre o coração: "Serei sempre grata"

Em dia especial, Marcia Soares abre o coração: "Serei sempre grata"

20 fev, 11:52
Ver Mais Outros Sites