O esperado momento do reencontro de Juliana e Diogo Afonso: «Então e as meias?!»

Flávio Furtado surpreende Juliana com momento inusitado

No Secret Story - Casa dos Segredos, a gala deste domingo ficou marcada por vários momentos intensos, mas há um que se destacou. Juliana foi a concorrente expulsa pelo público e o reencontro com Diogo Afonso no estúdio está a dar que falar...

Ao chegar a estúdio, Juliana afirmou querer muito ver Diogo Afonso, sem saber o que lhe esperava. A ex-concorrente começou por perguntas pelas 'meias' que nunca recebeu. Imediatamente, o madeirense respondeu: «Já falamos sobre as meias...».

Juliana respondeu: «Passei muito frio. Acho que ele saiu numa terceira semana, eu já estou lá há dois meses e ainda temos muito que falar, tivemos muito tempo que não estivemos juntos e é isso».

Flávio Furtado não perdeu a oportunidade para dar a entender tudo à jovem: «Tens andado com os pés frios e eu acho que vais continuar (...) Os homens são como os autocarros, perdes um e apanhas outro».

«Pois é», reagiu Juliana apanhada de surpresa com a notícia.

Durante o momento das nomeações na casa, Cristina Ferreira realçou que Diogo Afonso e Juliana estavam a conversar. A apresentadora questionou o que é que contaram à jovem e a mesma respondeu: «Já sei que ele dormiu em casa da Daniela, mas que são só amigos».

Relembre mais sobre a posição de Diogo Afonso...

Fora da casa, Diogo Afonso falou sobre o estado do seu coração e explicou em que ponto ficou a relação com Juliana. «O meu coração está igual. Igual não, se calhar está um pouco diferente porque já passou muito tempo. Claro que já não estou com ela há muito tempo, continuo cá fora à espera para nós falarmos e tudo mais, mas nada de outro mundo», começou por dizer. «Não a pedi em namoro», afirmou ainda em exclusivo para o Digital da TVI.

Também no Extra do Secret Story, no dia 23 de novembro, Diogo Afonso regressou aos ecrãs ao lado de Daniela, também ex-concorrente. Rumores têm surgido de que os dois se aproximaram cá fora e os ex-concorrentes aproveitaram ainda o momento da emissão em direto para esclarecer tudo acerca da relação que nutrem.

Depois de confrontados com os “rumores” de que mantinham uma relação desde que Daniela abandonou o jogo, Diogo Afonso afirmou ser hora de se pronunciar: «Estou farto das perguntas que me fazem na rua e chegou a altura de assumir (...) Temos uma grande amizade».

«Não está a acontecer nada entre nós, só uma amizade»

Alice Alves aproveitou a presença do ex-concorrente para questionar pelas 'meias' que ainda não enviou a Juliana.

Relembre-se de que Diogo e Juliana mostraram-se cúmplices dentro da casa e que, ao sair, o madeirense afirmou que iria esperar pela amiga especial cá fora. Acontece que Diogo Afonso mudou de ideias e já não procura um futuro ao lado da participante.

«Não encontro as meias», disse o ex-concorrente.

Daniela comentou também os rumores de que estaria envolvida com Diogo Afonso: «Tem sido dos meus melhores amigos cá fora (...) Respeitamos a Juliana».

Durante o direto, Alice Alves fez uma ligação à casa para assistir a uma conversa de Juliana, na qual a participante falava sobre o amigo especial, afirmando que sente a sua falta: «A minha calma e tranquilidade saiu (...) Penso nele todos os dias. Durmo até hoje agarrada a uma almofada, com uma t-shirt dele»

No estúdio, Diogo Afonso assistiu a tudo e as suas reações tornaram-se virais!

«Ela estava a dizer que eu a acalmava muito lá dentro e isso é 100% verdade. A Juliana agora exalta-se muito mais, quando eu estava não acontecia e eu não conhecia muito esse lado dela», reagiu.

Diana Lopes questionou: “Tens saudades dela?”. O ex-concorrente, após uim breve silêncio, respondeu: «É uma pergunta difícil. O tempo que eu passei lá dentro foi bom e estas imagens assim magoam-me um pouco (...) Acho que ela está a exagerar um pouco acerca do que tivemos lá dentro, porque foram duas semanas e não ficou nada prometido. E ela dorme com uma almofada minha e é esquisito ver»