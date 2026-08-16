Barco, jacuzzi e um misterioso jantar a dois: Liliana Filipa vive dias inesquecíveis no Algarve

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

10:12
Afirmação de Catarina Quintas deixa Cristina Ferreira incrédula: «Nunca tivemos esta resposta!» - Big Brother
04:09

Afirmação de Catarina Quintas deixa Cristina Ferreira incrédula: «Nunca tivemos esta resposta!»

10:08
Catarina Quintas expõe comportamentos controladores de Norberto: «Ele fazia questão de ir às minhas redes sociais» - Big Brother
04:26

Catarina Quintas expõe comportamentos controladores de Norberto: «Ele fazia questão de ir às minhas redes sociais»

10:01
Catarina Quintas revela exigência de Norberto no início da relação: «Isso não é saudável» - Big Brother
04:45

Catarina Quintas revela exigência de Norberto no início da relação: «Isso não é saudável»

19:02
Joana Longoria - Big Brother

Joana Longoria

10:19
Liliana foi confrontada com diagnóstico inesperado após o “Secret Story 10” - Big Brother
04:23

Liliana foi confrontada com diagnóstico inesperado após o “Secret Story 10”

10:16
Liliana revela com que ex-concorrentes do “Secret Story 10” não quer voltar a falar - Big Brother
05:02

Liliana revela com que ex-concorrentes do “Secret Story 10” não quer voltar a falar

10:16
Filha de Liliana e Ricky surpreende Cláudio Ramos com gesto ternurento - Big Brother
05:02

Filha de Liliana e Ricky surpreende Cláudio Ramos com gesto ternurento

10:14
Reação inesperada da filha à saída da casa deixou Liliana devastada: “Partiu-me o coração” - Big Brother
05:02

Reação inesperada da filha à saída da casa deixou Liliana devastada: “Partiu-me o coração”

10:10
Ricky fala sobre mudança na sua vida após o “Secret Story 10”: “Nasci de novo” - Big Brother
04:47

Ricky fala sobre mudança na sua vida após o “Secret Story 10”: “Nasci de novo”

10:09
Liliana revela reviravolta na sua situação financeira após sair do “Secret Story 10” - Big Brother
04:47

Liliana revela reviravolta na sua situação financeira após sair do “Secret Story 10”

10:02
Aos 63 anos, Kina exibe uma silhueta invejável em biquíni e revela como a consegue manter - Big Brother
02:29

Aos 63 anos, Kina exibe uma silhueta invejável em biquíni e revela como a consegue manter

10:40
Afonso Leitão reage aos rumores de aproximação a Sara: “Vou dizer que estamos apaixonados” - Big Brother
04:36

Afonso Leitão reage aos rumores de aproximação a Sara: “Vou dizer que estamos apaixonados”

10:39
Depois da separação de Catarina Miranda, Afonso Leitão faz revelação: “Estou na casa dos meus pais” - Big Brother
04:49

Depois da separação de Catarina Miranda, Afonso Leitão faz revelação: “Estou na casa dos meus pais”

10:38
Afonso Leitão faz balanço da sua vida: “Estou a tapar alguns buracos que cavei” - Big Brother
04:49

Afonso Leitão faz balanço da sua vida: “Estou a tapar alguns buracos que cavei”

10:32
Cláudio Ramos elogia atitude de Afonso Leitão com Jéssica Vieira: “Fiquei muito contente” - Big Brother
01:44

Cláudio Ramos elogia atitude de Afonso Leitão com Jéssica Vieira: “Fiquei muito contente”

10:32
Afonso Leitão revela conversa com Marcelo Palma após o “Desafio Final”: “Reconheci” - Big Brother
01:44

Afonso Leitão revela conversa com Marcelo Palma após o “Desafio Final”: “Reconheci”

10:32
“As coisas com ela como é que estão?”: Afonso Leitão fala sobre a relação com Jéssica Vieira - Big Brother
01:44

“As coisas com ela como é que estão?”: Afonso Leitão fala sobre a relação com Jéssica Vieira

10:28
Em direto, Afonso Leitão é surpreendido por pessoa especial: “Para mim, é tudo” - Big Brother
05:20

Em direto, Afonso Leitão é surpreendido por pessoa especial: “Para mim, é tudo”

10:27
Afonso Leitão sobre fase difícil: “Acabei por lidar bem graças à minha mãe” - Big Brother
04:10

Afonso Leitão sobre fase difícil: “Acabei por lidar bem graças à minha mãe”

10:24
Afonso Leitão fala sobre adaptação na sua vida: “Há coisas que podem se evitar” - Big Brother
06:58

Afonso Leitão fala sobre adaptação na sua vida: “Há coisas que podem se evitar”

10:13
Afonso Leitão admite medos: “Tinha muito receio do que as pessoas iam pensar” - Big Brother
01:52

Afonso Leitão admite medos: “Tinha muito receio do que as pessoas iam pensar”

10:13
Afonso Leitão recorda postura do passado: “Eu nem sabia o que estava a fazer” - Big Brother
01:52

Afonso Leitão recorda postura do passado: “Eu nem sabia o que estava a fazer”

19:03
Perdeu mais de 30 mil e ainda revelou plano secreto com Leandro. Assim foi a polémica entrevista a Marisa Susana - Big Brother

Perdeu mais de 30 mil e ainda revelou plano secreto com Leandro. Assim foi a polémica entrevista a Marisa Susana

12:05
Primeira entrevista de Marisa Susana após o quarto lugar no Desafio Final - Veja a conversa completa - Big Brother
35:32

Primeira entrevista de Marisa Susana após o quarto lugar no Desafio Final - Veja a conversa completa

11:55
Marisa Susana pede conversa em privado com Cristina Ferreira - Big Brother
04:11

Marisa Susana pede conversa em privado com Cristina Ferreira

Acompanhe ao minuto

Barco, jacuzzi e um misterioso jantar a dois: Liliana Filipa vive dias inesquecíveis no Algarve

Barco, jacuzzi e um misterioso jantar a dois: Liliana Filipa vive dias inesquecíveis no Algarve - Big Brother

A ex-concorrente da Casa dos Segredos está a aproveitar o verão da melhor forma e as mais recentes imagens partilhadas nas redes sociais não passaram despercebidas aos seguidores.

Liliana Filipa reuniu vários momentos das suas férias no Algarve numa publicação que rapidamente conquistou muitas de reações. Apesar de ter optado por uma legenda simples: “Algarve so far •¨•.¸¸☆･ﾟ”*, as fotografias falam por si e mostram dias marcados por muito sol, luxo e paisagens de cortar a respiração.

Entre os registos partilhados, é possível ver Liliana Filipa a desfrutar de passeios de barco, momentos de relaxamento na piscina de uma casa de luxo e até um jacuzzi ao pôr do sol.

Mas houve outros detalhes que também chamaram a atenção . A empresária surge em várias fotografias de biquíni, exibindo uma excelente forma física. Numa saída à noite, destacou-se ainda com um top que não passou despercebido e que muitos seguidores elogiaram.

As férias incluíram também jantares especiais. Numa das imagens, Liliana aparece acompanhada por uma amiga num ambiente elegante, usando um vestido branco sensual que rapidamente gerou comentários. Noutras fotografias, surge num jantar a dois a bordo de um barco, deixando no ar alguma curiosidade entre os seguidores sobre a identidade da companhia misteriosa.

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

A publicação inclui ainda registos de um dos fenómenos astronómicos mais falados dos últimos tempos: o eclipse solar total, que a influenciadora acompanhou durante as férias no Algarve.

 

Na caixa de comentários, os elogios multiplicaram-se. Entre as mensagens deixadas pelos seguidores, destacam-se frases como “olha a gata” e “Que arraso de mulher 🤯🤯”.

Recorde-se que a separação de Daniel Gregório e Liliana Filipa, no final do ano passado, apanhou tudo e todos de surpresa. O casal estava junto há vários anos, têm dois filhos em comum (Ariel e Santi), mas um vídeo polémico em que o ex-concorrente do Secret Story surgia, alegadamente, a beijar outra mulher colocou um ponto final no noivado.

 

 

Junte-se ao nosso WhatsApp
Temas: Casa dos Segredos Liliana Filipa Daniel Gregório

Fora da Casa

Marco Costa faz revelação inesperada após separação de Carolina Pinto: «Sou apaixonado...»

Marco Costa faz revelação inesperada após separação de Carolina Pinto: «Sou apaixonado...»

Ontem às 19:29
Despediu-se, ficou solteiro e não cumpriu o maior sonho. João Santos abre o coração: «No fundo do poço...»

Despediu-se, ficou solteiro e não cumpriu o maior sonho. João Santos abre o coração: «No fundo do poço...»

15 ago, 18:27
Conquistou o coração dos espectadores no Secret Story, mas agora mostra o lado que escondeu de todos: «Estas são as minhas derrotas»

Conquistou o coração dos espectadores no Secret Story, mas agora mostra o lado que escondeu de todos: «Estas são as minhas derrotas»

15 ago, 10:31
Rita Almeida lança indireta para Marcelo Palma? A internet está ao rubro: «Impossível ficar mais...»

Rita Almeida lança indireta para Marcelo Palma? A internet está ao rubro: «Impossível ficar mais...»

14 ago, 15:46
Carolina Pinto faz confissão inesperada: «Fazer as pazes (…) o amor vence sempre»

Carolina Pinto faz confissão inesperada: «Fazer as pazes (…) o amor vence sempre»

12 ago, 15:36
«Antes de me abandonar uma semana»: Marco Costa prepara-se para a despedida da filha com um gesto especial

«Antes de me abandonar uma semana»: Marco Costa prepara-se para a despedida da filha com um gesto especial

11 ago, 11:24
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Despediu-se, ficou solteiro e não cumpriu o maior sonho. João Santos abre o coração: «No fundo do poço...»

Despediu-se, ficou solteiro e não cumpriu o maior sonho. João Santos abre o coração: «No fundo do poço...»

15 ago, 18:27
Marco Costa faz revelação inesperada após separação de Carolina Pinto: «Sou apaixonado...»

Marco Costa faz revelação inesperada após separação de Carolina Pinto: «Sou apaixonado...»

Ontem às 19:29
Barco, jacuzzi e um misterioso jantar a dois: Liliana Filipa vive dias inesquecíveis no Algarve

Barco, jacuzzi e um misterioso jantar a dois: Liliana Filipa vive dias inesquecíveis no Algarve

Ontem às 18:49
Conquistou o coração dos espectadores no Secret Story, mas agora mostra o lado que escondeu de todos: «Estas são as minhas derrotas»

Conquistou o coração dos espectadores no Secret Story, mas agora mostra o lado que escondeu de todos: «Estas são as minhas derrotas»

15 ago, 10:31
Rita Almeida lança indireta para Marcelo Palma? A internet está ao rubro: «Impossível ficar mais...»

Rita Almeida lança indireta para Marcelo Palma? A internet está ao rubro: «Impossível ficar mais...»

14 ago, 15:46
Ver Mais

Notícias

Marco Costa faz revelação inesperada após separação de Carolina Pinto: «Sou apaixonado...»

Marco Costa faz revelação inesperada após separação de Carolina Pinto: «Sou apaixonado...»

Ontem às 19:29
Barco, jacuzzi e um misterioso jantar a dois: Liliana Filipa vive dias inesquecíveis no Algarve

Barco, jacuzzi e um misterioso jantar a dois: Liliana Filipa vive dias inesquecíveis no Algarve

Ontem às 18:49
Despediu-se, ficou solteiro e não cumpriu o maior sonho. João Santos abre o coração: «No fundo do poço...»

Despediu-se, ficou solteiro e não cumpriu o maior sonho. João Santos abre o coração: «No fundo do poço...»

15 ago, 18:27
Conquistou o coração dos espectadores no Secret Story, mas agora mostra o lado que escondeu de todos: «Estas são as minhas derrotas»

Conquistou o coração dos espectadores no Secret Story, mas agora mostra o lado que escondeu de todos: «Estas são as minhas derrotas»

15 ago, 10:31
Rita Almeida lança indireta para Marcelo Palma? A internet está ao rubro: «Impossível ficar mais...»

Rita Almeida lança indireta para Marcelo Palma? A internet está ao rubro: «Impossível ficar mais...»

14 ago, 15:46
Ver Mais Notícias

Opinião

Amor no ar? Sara reage a emocionada declaração de João Ricardo

Amor no ar? Sara reage a emocionada declaração de João Ricardo

25 jun, 19:21
Afonso Leitão comenta tudo: «Ela está virar-se contra o maior apoio dela»

Afonso Leitão comenta tudo: «Ela está virar-se contra o maior apoio dela»

19 jun, 19:15
Francisco Monteiro sobre Pedro Jorge: «Todos os outros fazem o trabalho sujo por ele»

Francisco Monteiro sobre Pedro Jorge: «Todos os outros fazem o trabalho sujo por ele»

19 jun, 01:06
Francisco Monteiro reage: «O Pedro Jorge mandar o assunto e depois esconder-se, não consigo aceitar»

Francisco Monteiro reage: «O Pedro Jorge mandar o assunto e depois esconder-se, não consigo aceitar»

19 jun, 00:31
Há um regresso de peso a comentar o Extra: «Um interregno, estive afastado duas semaninhas»

Há um regresso de peso a comentar o Extra: «Um interregno, estive afastado duas semaninhas»

19 jun, 00:23
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Exclusivo! Liliana expõe gesto que Afonso teve com ela dentro da casa após fim do namoro com Catarina Miranda
02:11

Exclusivo! Liliana expõe gesto que Afonso teve com ela dentro da casa após fim do namoro com Catarina Miranda

16 jun, 01:35
Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»
01:46

Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»

12 jun, 01:30
Já não quer que Liliana saia? Fábio explica posicionamento polémico
02:15

Já não quer que Liliana saia? Fábio explica posicionamento polémico

8 jun, 19:10
Mãe de Afonso tem opinião inesperada sobre interação polémica de Liliana com o filho: «É inteligente...»
02:15

Mãe de Afonso tem opinião inesperada sobre interação polémica de Liliana com o filho: «É inteligente...»

8 jun, 19:00
Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»
03:14

Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»

8 jun, 18:19
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Momento de emoção interrompe nomeações e Nuno abre o coração: «Hoje é um dia difícil...»
06:18

Momento de emoção interrompe nomeações e Nuno abre o coração: «Hoje é um dia difícil...»

Hoje às 00:51
Tatiana é nomeada pelo líder mas tudo pode mudar. Descubra o que esconde a concha
03:00

Tatiana é nomeada pelo líder mas tudo pode mudar. Descubra o que esconde a concha

Hoje às 00:29
Pai de Vanessa reage ao segredo que a filha lhe escondeu durante anos e ninguém fica indiferente: «Quis passar por isso sozinha...»
01:40

Pai de Vanessa reage ao segredo que a filha lhe escondeu durante anos e ninguém fica indiferente: «Quis passar por isso sozinha...»

Ontem às 23:43
Maria Botelho Moniz conforta Vanessa com palavras que a deixam em lágrimas: «Transforma tudo em algo positivo»
03:53

Maria Botelho Moniz conforta Vanessa com palavras que a deixam em lágrimas: «Transforma tudo em algo positivo»

Ontem às 23:42
Duas gravidezes, segredos e um passado doloroso: Vanessa abre o coração na curva da vida
07:28

Duas gravidezes, segredos e um passado doloroso: Vanessa abre o coração na curva da vida

Ontem às 23:39
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

«O único segredo que tenho do meu pai»: Vanessa recorda segunda gravidez na Curva da Vida

«O único segredo que tenho do meu pai»: Vanessa recorda segunda gravidez na Curva da Vida

Hoje às 00:18
"Big Brother Verão": Miguel é expulso... e reagiu assim!

"Big Brother Verão": Miguel é expulso... e reagiu assim!

Hoje às 00:06
Vanessa, do "Big Brother Verão", recorda gravidez: "Uma coisa brutal para uma adolescente de 18 anos"

Vanessa, do "Big Brother Verão", recorda gravidez: "Uma coisa brutal para uma adolescente de 18 anos"

Ontem às 23:56
Já se sabe quando se estreia "Big Brother All Stars"!

Já se sabe quando se estreia "Big Brother All Stars"!

Ontem às 22:45
Em noite de fortes emoções, Maria Botelho Moniz arrasa em look sensual!

Em noite de fortes emoções, Maria Botelho Moniz arrasa em look sensual!

Ontem às 22:26
Ver Mais Outros Sites