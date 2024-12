Acusado de 'procurar Diogo Alexandre para aparecer no jogo', Maycon reage: «Não preciso! Sou a pessoa mais genuína dentro desta casa»

Leo acusou Maycon de usar Diogo Alexandre para se destacar, especialmente numa semana em que se encontra nomeado.

Maycon rebateu, afirmando que nunca precisaria de ninguém para aparecer no programa.

O confronto terminou com gritos e Renata a abandonar a sala em lágrimas.

Durante uma dinâmica, Maycon afirmou que Leo é o concorrente que «anda a passar pelos pingos da chuva», que tenta 'passar paninhos quentes' e a tentar 'apaziguar'. «Não compactuo com o jogo de só discutir», reagiu o jogador angolano.

Posteriormente, Leo acusou Maycon de estar a fazer jogo com Diogo Alexandre, usando-o para sobressair no programa, especialmente numa semana em que se encontra nomeado.

«Acho que é jogo» disse Leo num tom de voz elevado, quando Maycon também começou a mostrar grande revolta com as afirmações do colega. «Precisas de jogo para aparecer» reforçou, levando o professor de skate a responder que nunca precisará de alguém para aparecer.

«Tu és incrível. Ainda por cima dizeres que eu ando à procura do Diogo neste momento, nesta semana, por estar nomeado. Achas que eu estou à procura dele? Ou é pelas atitudes que ele teve? Foi por causa de jogo? Achas que é jogo? Achas que o que ele fez, eu estou a fazer isto por causa do jogo?», respondeu Maycon num tom mais elevando e visivelmente incomodado.

Maycon não tardou a justificar que não procura Diogo Alexandre para aparecer: «Eu não vou precisar aqui nenhuma vez de ir atrás de alguém por causa de jogo, porque se eu sei que sou a pessoa mais genuína dentro desta casa, eu não vou precisar».

Contudo, Leo diz que tem um exemplo concreto. Veja tudo:

Com toda esta situação, Renata ficou frágil, saiu da sala em lágrimas e refugiou-se na casa de banho para chorar.

Veja o que aconteceu: