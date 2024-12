Flávia faz partilha emocionante nas redes sociais sobre aparência física: «Aprendi a amar-me»

Flávia (Nufla) é loira, mas já foi ruiva… Veja como era a concorrente do Secret Story!

Flávia pousa em biquíni e soma elogios! Veja aqui todas as fotografias mais arrojadas

Flávia, conhecida como Nufla, recorreu ao instagram para partilhar uma mensagem especial sobre a sua forma física. A ex-concorrente do «Secret Story - Casa dos Segredos», surpreendeu os seguidores ao partilhar um texto emocionante que inspira quem o lê.

Num carrossel de fotografias de corpo inteiro, pode ler-se: «Esta sou eu. Uma mulher plus size, uma mulher que está habituada a viver acima do peso – que é feliz, mas que sabe que viver assim não é saudável e que tem um historial de problemas de saúde na familia».

Na mesma publicação, a cantora explica como lidou toda a vida com comentários negativos face à sua aparência: «Ouvi muitas vezes coisas duras como “é só fechares a boca”, “se perdesses peso ias ficar mais bonita”, entre outros. A realidade é que eu sempre aceitei com um sorriso todas as versões de mim, fossem elas quando eu estava magra, quando eu só tinha uns quilos a mais ou quando eu atingi a obesidade».



«Sempre gostei de vestir roupas que me faziam sentir poderosa, independentemente dos comentários que pudessem surgir, porque eu aprendi a amar-me exatamente como eu era e como eu sou»



«Não fui assim (confiante) a vida toda. Tive fases em que ouvia e ligava muito ao que os outros diziam», explicou durante a partilha, ao afirmar que a Nufla, tal como a conhecemos, nem sempre foi uma mulher confiante.



A ex-concorrente partilhou ainda com os seguidores que chegou a ser modelo: «Por causa disso, ao longo da minha vida fui enfrentando vários processos para emagrecer e posso dizer que nenhum deles foi fácil. A partir dos meus 15/16 anos lembro-me de ter perdido peso porque tinha o sonho de ser modelo e ser agenciada. E consegui!»

«Muita gente duvida como é que uma mulher “como eu” consegue gostar do seu corpo. Podem não acreditar, mas eu gosto… e gosto muito!»