Rita revela novos detalhes sobre relação com Ruben e confessa que durou 3 anos: «Foi uma relação assumida!»

As fotos escaldantes de Ruben, o ‘Sex Symbol’ desta edição do Secret Story

Ex-namorada de Rúben é uma cara bem conhecida.... e já participou num reality show! Veja as fotos

De férias e em biquíni! As fotos mais escaldantes de Rita que fazem subir a temperatura

Rita foi a concorrente expulsa do Secret Story - Casa dos Segredos na gala do último domingo, 8 de dezembro. Como habitual, na primeira semana após a expulsão, a jovem esteve no programa Goucha, onde conversou com Manuel Luís Goucha. A ex-concorrente já está a par de tudo o que se passa cá fora e da posição Ruben perante momento tenso na gala. Numa conversa sobre a vida, o amor e o jogo, não deixou nada por dizer.

Manuel Luís Goucha questionou a Rita qual a importância que Ruben, o ex, teve na sua vida ao longo destes anos. «O Ruben é uma pessoa que é fácil de se gostar. Ele é calmo, tem a parte sedutora. Ele diz as palavras que nós queremos ouvir».

Sobre a relação que ambos nutriram, Rita explicou: «Começámos por ser amigos e depois passámos a ter uma relação. Nunca houve um pedido de namoro mas tivemos muito tempo juntos. Era uma relação assumida. Nem eu tinha uma pessoa nem ele tinha outra pessoa. Sempre foi assumido, nunca foi nada escondido».

Rita confessa que não estava à espera que Ruben entrasse na Casa dos Segredos, mas que a partir do momento em que o viu entrar, sabia que seria um «ótimo concorrente». Ao reaver o ex, confessou que 'mexeu consigo', dado que nunca houve uma conversa para 'terminar de vez o que tinham'.

Os dois já não tinham uma relação há 3 anos, sendo esses os anos em que Ruben viveu um amor com Ana Soares, tendo inclusive tentado ter filhos com a ex-concorrente do Big Brother 2021. Nesse tempo, nunca teve outra relação, até conhecer Marcelo.

No jogo, Rita afirmou que passou a ver o Ruben como jogador e concorrente. Inclusive, afirmou que o ex se afastou de si no momento em que se aproximou de Flávia: «Quando sai a Flávia volta-se a aproximar de mim».

Ao sair da casa no passado domingo, dia 8 de dezembro, a agora ex-concorrente viveu um momento tenso com Ruben, que pode recordar aqui. Sobre isso, afirmou ter ficado chocada, dado que não esperava e estava frágil com a saída.

Ruben marcou presença no «Dois às 10» para se justificar acerca deste momento polémico. Em lágrimas, pediu desculpa a Portugal pela atitude que teve com Rita. Recorde aqui o testemunho do futebolista. Já Rita mostrou-se reticente...

«Se sentiu isso acho que ele na segunda-feira, depois de eu ter ido ao 'Dois às 10', podia-me ter ligado e ter falado logo comigo», com isto Rita revelou que Ruben apenas lhe enviou uma mensagem na quarta-feira no dia em que o ex-concorrente marcou presença no programa para se desculpar em direto. Para Rita, o motivo foi apenas reagir aos ataques de que foi alvo nas redes sociais.

Acerca do Desafio Final, Rita revela que gostaria de entrar.